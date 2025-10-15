Los gobernadores de Provincias Unidas mostrarán músculo político en la Ciudad de Buenos Aires

Los gobernadores de Provincias Unidas encabezarán un acto en la Ciudad de Buenos Aires para impulsar a sus candidatos.

Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas (PU) llegarán este miércoles a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar un acto en el estadio de Obras Sanitarias con el objetivo de respaldar a sus candidatos locales y consolidar la proyección nacional del espacio.

Será la primera vez que la coalición llegue a la Ciudad, en un escenario donde el PRO y La Libertad Avanza (LLA) aparecen como los principales contendientes de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el exgobernador Juan Schiaretti serán los protagonistas del evento que tendrá lugar a las 16.

El debut de Provincias Unidas en la Ciudad de Buenos Aires Provincias Unidas X El acto en la Ciudad es parte de la gira nacional que ya tuvo paradas en Río Cuarto, Puerto Madryn y San Salvador de Jujuy, donde los referentes de PU criticaron tanto al kirchnerismo como al gobierno de Javier Milei. Esta vez, el desafío será competir en territorio opositor, donde el mileísmo y el PRO concentran buena parte del voto, y el peronismo porteño intenta reagruparse y disputar el segundo lugar.

Entre los oradores estarán los candidatos Martín Lousteau, que encabeza la lista de diputados nacionales, y Graciela Ocaña, aspirante al Senado. Ambos serán la cara visible de la flamante marca en la Ciudad, donde la UCR, ahora bajo el paraguas de Provincias Unidas, intentará mejorar su última performance, cuando obtuvo apenas 2,31% en las legislativas locales, una cifra muy por debajo de su peso histórico en Buenos Aires.

El armado de Provincias Unidas Durante la jornada, los gobernadores realizarán un conversatorio federal en el que explicarán “por qué es necesario construir una alternativa a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo”. También participará Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, en una muestra de amplitud política que busca nutrir la estructura nacional del frente.