Jorge Difonso: "Cornejo entregó todas sus banderas a Milei y eso favoreció a Provincias Unidas"

Jorge Difonso nació en San Carlos, de donde fue tres veces intendente . Es actualmente diputado provincial y en estas elecciones que serán el 26 de octubre se postula como candidato a diputado nacional en primer término por Provincias Unidas , el frente que encabezan los gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros.

En esta Entrevista con MDZ, habla de todo: del proyecto que representa, de sus aliados, la defensa de la 7722 y de su oposición a los gobiernos de Javier Milei y Alfredo Cornejo.

-¿ Provincias Unidas , de la que forma parte, puede tener algún tipo de proyección a mediano plazo? Ahora, el 27 de octubre, ¿no cree que sino piensan quién va a ser el próximo candidato a presidente se termina Provincias Unidas?

-Sin duda va a ser una gran alternativa. Ya empieza a hacerlo desde ahora, y va a ser una alternativa en un país de que no quiere ir de extremo a extremo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en los últimos mandatos en el país? Ha estado un extremo de la grieta. Entonces fracasa y sube el otro extremo de la grieta. Y tampoco le alcanza. Y vuelve el otro y así sucesivamente. Me parece que lo que hace falta es un real gobierno de unidad nacional. Una construcción fuerte. Un gobierno de unidad nacional.Que seamos partícipes las provincias. Hoy estamos olvidadas las provincias.

-¿ No puede pasar lo mismo que con la experiencia local de La Unión Mendocina? De alguna manera, fracasó.

-No, tuvo aciertos y errores. Nosotros tratamos ahora de construir en base de mejorar lo que fueron errores pero mirar también el acierto que fue una oferta bien mendocina que llegó a casi 30 puntos. Y me parece que hay un espacio que los mendocinos quieren porque no les gusta los extremos. Sino alguien que diga, voy a priorizar Mendoza. Y eso somos Provincias Unidas, en defensa de Mendoza. Vamos a ir al Congreso a defender a los mendocinos de personas como Cornejo que prefirió a Milei en lugar de los mendocinos.

-¿Por qué piensa que Cornejo prefirió a Milei y no a los mendocinos?

-Porque se alineó con el gobierno nacional. Votaron...yo nunca lo vi, que los legisladores nacionales del gobernador votaran en contra de recuperar los fondos que le deben a Mendoza, por ejemplo. O que votaran en contra cuestiones que impactan fuerte en Mendoza, el tema de los jubilados, cuando Córdoba en realidad tuvo una posición totalmente distinta, o sea, como que entregó todas sus banderas para arreglar la lista con Milei. Eso nos abrió un espacio a nosotros que planteamos la defensa de Mendoza, que no la está haciendo el gobernador.

-¿Le molesta que le digan que la 7722 que intentó modificar Rodolfo Suárez en diciembre del 2019 de alguna manera no se modificó en parte por su responsabilidad?

-Creo que no es así, usan una justificación como que todo lo que no lo hicieron, fue porque no hay minería.En realidad lo que hace la ley 7722 es controlar la minería.Por ejemplo, hay otros emprendimientos mineros como Vale, que no tiene nada que ver con la 7722 y no los llevaron adelante. Es propio del fracaso de la gestión de ellos, o sea del gobierno actual. La semana pasada, visitamos la Federación Económica de Mendoza y propusimos una ley de promoción agroindustrial y pymes para Mendoza que creemos que es urgente, independientemente de que estemos en una campaña electoral.Hoy, estamos en una emergencia económica muy fuerte en Mendoza, esto ya está empezando a tener un impacto social y necesitamos medidas urgentes.

-¿En qué sentido fuerte?

- En lo que respecta al poder adquisitivo, al trabajo de la gente, el industria,l el productor, el pyme.Sumado al principal problema que tenemos que es la rentabilidad porque han abierto los productos. Entra pulpa de tomate de China, vino chileno a Mendoza, cebolla de Brasil, nuestros productores están totalmente relegados, no pueden ser competitivos con países que pagan el 10% de impuesto.

- ¿Cuál va a ser su primer proyecto si entra al Congreso?

-Este tema. El de promocionar la agroindustria, las pymes, porque creo que ahí está el principal problema: en lo económico. Argentina necesita pasar a un sistema productivo.

-¿Se puede dar eso porque teniendo en cuenta que el Presidente Javier Milei es proclive a los vetos?

-Si, pero mira, creo que hay que pasar a un sistema productivo, de desarrollo hoy estamos en un sistema en un modelo financiero bancario.

-¿Qué papel juega el intendente de Luján, Esteban Allasino, en la campaña, teniendo en cuenta que las elecciones municipales son en febrero?

- Creo que milita con su gestión, él milita haciendo una buena gestión.

-Pero no pide el voto para Provincias Unidas.

- Pero es quien ha encabezado las reuniones con nosotros.