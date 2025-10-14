Jorge Difonso y Flavia Manoni tendrán su foto con los gobernadores de Provincias Unidas

La foto más esperada dentro de este frente se producirá este miércoles a las 16. Los gobernadores de Provincias Unidas se mostrarán con sus candidatos a diputados nacionales de Mendoza, Jorge Difonso y Flavia Manoni. en la capital de la República Argentina.

Así lo confirmó a MDZ Radio, Manoni: "A las 16 de este miércoles nos vamos a juntar en Ciudad de Buenos Aires con todos los gobernadores que integran Provincias Unidas ", sostuvo. Es decir que se van a encontrar con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut). Todos están confirmados.

A10 días de las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales en todo el país, el espacio formado por los mandatarios de diferentes fuerzas políticas busca armar un bloque consolidado de alianza para mostrarse como una tercera vía.

Según manifestó Manoni, quien hace años viene militando junto al impulsor del espacio, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, "específicamente habrá una reunión para trabajar los temas que hemos ido recogiendo en Mendoza, con productores, con el sector docente, con el sector de la salud, con distintos sectores productivos. Vamos a coordinar en el espacio cuál es la postura frente a esto que vamos a tener en el Congreso, en el caso de ser parte del mismo".

La actual senadora provincial, defendió el diverso espacio, - los gobernadores son distinta extracción política- e incluso advirtió que se podrán sumar más mandatarios. "Nos preguntamos hasta cuándo está embestida el AMBA, sobre todo de este tipo de gobiernos centralistas unitarios, con respecto a las provincias que terminamos estando arrodilladas. Y los gobernadores muchas veces, en este caso sobre todo en Mendoza, en parte los mandan a votar un día a favor de la educación pública y al otro día en contra. Entonces, es como contradictorio. En este sentido, nosotros tenemos una postura, realmente racional y de defensa de las economías regionales", sostuvo.

En esa línea, con miras al 2027, cuando será la elección presidencial, agregó: "Se piensa el 2027 teniendo la cabeza también un poco más abierta, porque acá, desgraciadamente, detrás de algunas frases que parecen democráticas e ideológicas, , se esconde un profundo autoritarismo y, en parte, cierto grado de fascismo, es decir, no poder escuchar que alguien piense diferente a mi".

Flavia Manoni junto a JSchiaretti El cordobés Juan Schiaretti se mete en la campaña de Provincias Unidas en Mendoza.

Los gobernadores van a un acto a apoyar a Martín Lousteau

La foto que se sacarán Difonso y Manoni con los mandatarios se dará en el marco de un viaje que harán para un acto en la Ciudad de Buenos Aires. Los seis gobernadores Provincias Unidas irán a la capital argentina para mostrarse con los candidatos a diputado y senadora, Martín Lousteau y Graciela Ocaña.

El acto será desde Ciudadanos Unidos en el estadio de Obras Sanitarias- por lo tanto se espera mucha concurrencia de militancia- y además, se aguarda, que los mandatarios respalden a ambos dirigentes que buscará competir por bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores.

En el evento habrá varios oradores, entre ellos, Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, y el candidato por Córdoba, Schiaretti, que darán un mensaje de la "avenida del medio" como alternativa a la Libertad Avanza que encarna el presidente Javier Milei y Fuerza Patria, es decir el peronismo.