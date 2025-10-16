"Es una enfermedad mental": la polémica frase de Karen Reichardt sobre votantes opositores

La candidata bonaerense de La Libertad Avanza habló en Radio Rivadavia y calificó como “una enfermedad mental” a quienes siguen votando al peronismo.

Durante la conversación radial, Reichardt fue consultada sobre a qué votantes debía apuntar La Libertad Avanza en la próxima elección. “No, es el electorado que no fue a votar, el que no fue a votar, es por ahí el del PRO. Porque el otro, de verdad que es una enfermedad mental”, respondió la candidata, que ocupa el segundo lugar en la lista bonaerense del espacio oficialista.

Las polémicas declaraciones de una candidata libertaria En ese contexto, la dirigente agregó: “De verdad que vos le decís, porque me pasa, porque yo soy una persona que voy y digo, vos de dónde sos, de Florencio Varela, y a quién vas a votar, te aclaro, te aclaro, que casi toda la gente me dice La Libertad Avanza.” Ante la repregunta del periodista sobre si había dicho “enfermedad mental”, Reichardt ratificó: “Sí, no, no, es perfecto.”

Luego amplió su postura al señalar que el voto peronista responde a una cuestión cultural más que ideológica. “Las personas no es que piensan distinto, es un tema cultural, no es un tema de pensamiento, es que piensan en Perón, es un tema de cultura, que vos lo tenés adentro”, sostuvo. Finalmente, intentó explicar su frase inicial: “Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos cuando decís ya se me tara.”