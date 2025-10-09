Cómo fue la detención de los militantes que colgaron el cartel de "Milei huevonazo" en el Nudo Vial

El exlegislador Bruno Ceschin cayó junto a sus compañeros militantes Walter Encina y Maximiliano Londero. Quedaron a disposición de un Juzgado Contravencional.

Tres hombres fueron detenidos la mañana de este jueves por colgar un cartel contra el presidente Javier Milei en el Nudo Vial, en la previa de su visita a Mendoza. Los sospechosos, conocidos como militantes de la oposición, fueron detectados por las cámaras y cayeron en un popular local de comida rápida.

El procedimiento tuvo su inicio alrededor de las 6.40 cuando tres sujetos fueron vistos por operadores de Cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) mientras colocaban un cartel con la inscripción “Milei huevonazo", sobre uno de los pasamanos del puente que atraviesa ese sector donde limita la Ciudad de Mendoza y el departamento de Guaymallén.

Frente a eso, se desplazaron a efectivos de la Comisaría 25ª, de San José, quienes localizaron a los sospechosos en el interior del McDonald’s que funciona en la Terminal Mendoza y los aprehendieron.

Los sospechosos fueron identificados como Walter Sebastián Encina Laurel, Maximiliano Exequiel Londero Geachero y Bruno Ceschin Disparti, este último conocido por haber sido diputado provincial por el Frente de Todos, entre 2019 y 2023, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNCuyo.

2025-10-09 16_58_48-Window Bruno Ceschin durante una manifestación de ATE en el Nudo Vial. Facebook. Cuál es la situación de los militantes aprehendidos De acuerdo con fuentes policiales, los jóvenes fueron aprehendidos por presunta infracción al artículo 117 de la Ley 9.099 (Código de Faltas), que sanciona daños o intervenciones indebidas en bienes públicos.