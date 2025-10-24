Mendotaku 2025: llega uno de los eventos más convocantes de Mendoza

Lo que comenzó hace años como una reunión de fanáticos, hoy es un fenómeno social que atrae a miles de personas de toda la región, el Mendotaku no es solo una convención: es una comunidad donde conviven el arte digital, la música, la nostalgia y los disfraces.

La edición 2025 promete superar a todas las anteriores, con invitados internacionales que pisan suelo argentino por primera vez. Desde Japón llega CODA, la voz detrás de JoJo’s Bizarre Adventure y Naruto, junto con Yasuhiro Irie, director de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Cowboy Bebop, Escaflowne, Oshi no Ko y Halloween Pajama. También participará Ayumi Miyazaki, cantante de los temas más memorables de Digimon.

Tarde picnic y disfraces de la cultura otaku en el Parque Central. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde México, el trío formado por Cristina Hernandez, Carmen Sarahi y Romina Marroqui traerán la magia del doblaje latino, con voces que marcaron la infancia de millones de fans: Frozen, IntensaMente, Card Captor Sakura, las chicas super poderosas y muchísimos personajes reconocidos.

Más allá de las estrellas, el Mendotaku es sobre todo una experiencia que incluye zona gamer, callejón de artistas, proyecciones, talleres, concursos y stands temáticos que crean un recorrido inmersivo que celebra la creatividad y el encuentro.

Los concursos de cosplay son unos de los momentos más esperados, donde se combina la pasión, lo hecho a mano y la actuación en escena. Este año habrá tres categorías: individual, grupal y kids con más de tres millones de pesos en premios.

El concurso Dance Cover K-pop, por su parte, reunirá 22 finalistas que competirán con coreografías y performances que representarán el crecimiento del fenómeno coreano en Argentina.

Cultura, nostalgia y solidaridad en Mendoza

La convención también conecta a personas de distintas generaciones. Este año participará Mariela Carril, recordada por El club del anime y Gaby Roife, de A jugar con Hugo, figuras que traen de vuelta la televisión de los años 90. La nostalgia es parte del Mendotaku, los clásicos que marcaron la infancia hoy se encuentran con nuevas generaciones de fans.

Pero el evento tiene un lado solidario. Como en cada edición, se recibirán donaciones para refugios de animales: el sábado a beneficio de La Casita de Lula y el domingo a Salvando Patas. Una forma de unir el entretenimiento con la empatía, un puente entre la cultura pop y las causas locales.

El crecimiento del Mendotaku habla también del cambio cultural de la ciudad. Mendoza ya no solo ofrece la experiencia de vinos y montañas, sino también apuesta por la música urbana, los eventos culturales, la comunidad y el encuentro.

Entradas y beneficios

Las entradas ya están a la venta por Entradaweb y en puntos de venta físicos en Mendoza. Con la compra, el público recibirá 2×1 en Cinemacenter y 2×1 en Sundae de McDonald’s, válidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información y actualizaciones se pueden encontrar en las redes oficiales de Instagram

Contacto: [email protected]

Web: www.mendotaku.com.ar