Mendotaku 2024: un fin de semana a puro cosplay, kpop y grandes emociones

Este fin de semana, la Nave Cultural se llenó de magia, arte y una energía arrolladora gracias al Mendotaku. No fue solo un evento: fue una experiencia inmersiva que atrapó a miles de personas, desde los apasionados del cosplay y el kpop, hasta los fans del anime y el gaming. Con una organización impecable y una lista de invitados estelares, este evento dejó huella y regaló momentos memorables que nadie quiso perderse.

Mendotaku es bien reconocido por los cosplayers presentes en cada edición, pero la creatividad de los asistentes en esta oportunidad no tuvo límites: había trajes llenos de detalles, pelucas increíbles, armas hechas a mano, y maquillaje de otro nivel. Personajes de anime, videojuegos y series cobraban vida en un desfile que parecía sacado de una película. Participantes o no de las diferentes categorías, cada uno de ellos se lució por el nivel de compromiso y claro amor por lo que hacen. Entre ellos, por supuesto, brillaban AkrCos, Inspector Lemmon y Eriza, cosplayers reconocidos que fueron verdaderas estrellas del evento, sin olvidarnos del Shuriken Team, Artemisa y Lu que fueron parte del jurado de la competencia de cosplay.

Los invitados internacionales llevaron el Mendotaku a otro nivel. Yumi Matsuzawa, ícono del anime, fue como un golpe directo al corazón de todos los nostálgicos. Su voz emocionó a los fans, arrancando hasta suspiros y gritos de apoyo. Con cada canción, nos transportó a esos momentos del anime que todos llevamos en la memoria. Y si hablamos de leyendas, Gabriel Chávez y Octavio Rojas, las voces inconfundibles detrás de Mr. Burns y Smithers, trajeron una dosis de risas y simpatía que conectó con el público de inmediato. Verlos ahí, actuando como los personajes en el escenario ¡y hasta bailando tango!, fue un lujo.

Como mencionamos en la nota resumen, en la zona de artistas invitados, dos talentos se robaron las miradas: Dylan Galvez, animador y dibujante de Córdoba, y FLASHO-D, ilustradora venezolana, quienes compartieron su arte con el público. Además, Rulombo, el comediante y streamer, se convirtió en uno de los favoritos del público; con su humor y cercanía que sumó esa cuota de frescura y buen humor al evento.

Sin embargo, el plato fuerte del Mendotaku llegó con el show lírico-sinfónico de Attack on Titan por la orquesta sinfónica VisioSound, un espectáculo que, para muchos, fue lo mejor de la jornada. La combinación de música en vivo y visuales sincronizados creó una atmósfera mágica, donde la historia cobraba vida en cada nota y en cada pausa al punto de sentirte dentro del anime. Ver cómo el público contenía el aliento en los momentos más dramáticos fue algo que quedará en grabado la memoria. Fue un show que dejó a todos al borde de las lágrimas de lo profundo que llegó no solo la parte vocal, sino la instrumental que causó piel de pollo, y que transmitió de manera tan maravillosa el drama, el dolor y la epicidad que tiene Attack on Titan.

Regresando a los invitados, el influencer surcoreano, Yun, no se quedó atrás. Modeló, cantó y hasta invitó a algunas afortunadas fans al escenario para bailar junto a él, desatando la locura entre sus seguidores. Más tarde, Yun tuvo un meet and greet donde firmó autógrafos y se sacó fotos con sus seguidores, y donde nos concedió una entrevista ¡que muy pronto podrán leer en MDZ! Su presencia, sin duda, le dio ese toque de autenticidad coreana al evento, siendo aclamado por los fans del hallyu.

El evento también tuvo una propuesta impresionante de artes marciales, con la Escuela Shen, la Asociación Mendocina de Tae Kwon Do y la Escuela de Artes Marciales Pa-Kua. Los instructores de Pa-Kua, una escuela con más de 40 años de historia y presencia en más de diez países, trajeron al Mendotaku toda su sabiduría y nos regalaron demostraciones de la mano del Maestro Agustín Furlan y Tomás Furlan, y la Instructora Isabella Tagliaferro. En estas nos dejaron boquiabiertos con sus habilidades en combate y manejo de armas chinas. Además, los asistentes pudieron probar el tiro con arco, siendo guiados para una experiencia completa.

Para los amantes del kpop, los concursos fueron una verdadera batalla. En la categoría solista, el primer lugar se lo llevó Andrés con la interpretación del icónico “Hello B*tches” de CL, dejando el escenario prácticamente temblando. Camila se destacó con Colors y Javier lo dejó todo con su homenaje a Taemin, quedando en segundo y tercer lugar, respectivamente. La competencia grupal fue igual de intensa: Shadows, que ya se había coronado como ganador el año pasado, arrasó de nuevo con una sincronización perfecta al ritmo de “BAD VILLAIN”. IGNIS Cerberus sacó toda la garra y trajo la fuerza de ATEEZ al escenario, logrando el segundo puesto, mientras que Advance nos electrificó con su performance visualmente impactante, con rayos pintados en sus rostros, quedando en tercer lugar.

Pero..., ¡alto ahí! eso no fue todo. En la zona gamer, los apasionados de los videojuegos disfrutaron de desafíos y torneos, mientras que el callejón de artistas se convirtió en un paraíso para los amantes de las ilustraciones. Cada rincón de la Nave Cultural estuvo ocupado con presentaciones, talleres, y hasta proyecciones de anime. Cinemacenter y McDonald’s tuvieron su sector donde la diversión nunca paró: hubo juegos, sorteos, y actividades interactivas para todos los que querían un break entre tanta intensidad.

¡Y una galería de fotos imperdible! Daki de Kimetsu no Yaiba junto a Megurine Luki (ambos Genderbend) Foto: Alexia Gutiérrez. Furina de Genshin Impact, la Arconte Hydro ¡rodeada de burbujas! Foto: Alexia Gutiérrez. Bufoneer junto a la Maga Oscura de Yu Gi Oh! Foto: Alexia Gutiérrez. Desde Mario Bros hasta Genshin Impact, ¡hay de todo! Foto: Alexia Gutiérrez.

Lo que se vivió en esta edición de Mendotaku fue simplemente inolvidable, y marcó un antes y un después. Estamos seguros de que muchos ya están contando los días para la próxima fecha.