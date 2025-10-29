Premios Edificar: quiénes fueron los ganadores de la edición 2025

Entre viñedos, arquitectura y celebración, más de 200 invitados participaron del sunset en Viña La Felissa, en Lunlunta, donde se realizó la 11ª edición de los Premios Edificar . Este tradicional reconocimiento distingue a las mejores obras construidas en Mendoza, así como a sus creadores, en un evento que reúne a arquitectos, empresarios, periodistas y referentes del sector de la construcción.

El encuentro marcó el cierre de un proceso iniciado en septiembre durante el Mes de la Arquitectura , cuando se dieron a conocer las obras finalistas. Desde 2002, este premio bienal destaca a las construcciones que por su calidad, coherencia e impacto mejoran la vida de las personas y su entorno, consolidándose como uno de los hitos más importantes del calendario arquitectónico provincial.

Organizado por Red Edificar y el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el certamen contó con el acompañamiento de FADEA, FPAA y las facultades de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, la Universidad de Congreso y la UNCuyo.

La edición 2025 alcanzó un récord de 142 postulaciones, entre 80 obras , 37 tesis de grado y 25 proyectos. Participaron 68 estudiantes y 91 arquitectos de 70 estudios mendocinos, además de municipios e instituciones públicas. El jurado (integrado por profesionales de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Chile y Brasil) evaluó las obras sin conocer a sus autores, para garantizar imparcialidad.

El criterio de selección puso el foco en la calidad arquitectónica, la pertinencia urbana, la resolución técnica y la innovación. La tarea no fue sencilla, ya que las propuestas mostraron un alto nivel creativo y una diversidad que refleja el momento actual de la arquitectura mendocina.

Durante la velada, además, se entregó un reconocimiento especial al arquitecto Rodolfo Sardi, primer ganador del Premio Edificar en 2002, por su trayectoria y aporte a la disciplina.

Los ganadores de la edición 2025

imgi_2_casa-frente-al-parque-atelier-industrial_7 Casa en el Parque, de Atelier Industrial, se llevó el segundo puesto en Vivienda Unifamiliar de más de 500 m².

Entre las categorías principales, se destacó FA House de A4 Estudio (Leonardo Codina), que obtuvo el Primer Premio en Vivienda Unifamiliar de más de 500 m². En la misma categoría, Casa en el Parque, de Atelier Industrial, se llevó el segundo puesto. En Vivienda Multifamiliar, el primer premio fue compartido entre Edificio Panamericana Cero (Belén Canzian) y Vivienda Multifamiliar SG (Bellestar Arquitectos).

En Otras Tipologías, la distinción mayor fue para Restaurante Savia, del estudio Mora Hughes Arquitectos. También sobresalió el Complejo Educativo UGACOOP, desarrollado por la Dirección de Arquitectura e Ingenierías del Gobierno provincial, que fue reconocido en la categoría Obra Pública.

Entre los arquitectos jóvenes, se premió a Casa en el Parque y Oficina sobre pileta, ambas del estudio Atelier Industrial, mientras que La Masía de Monte Estudio se quedó con el segundo lugar.

restaurante “Savia” de Bodega Casarena, emergió de la mano del estudio Mora-Hughes Arquitectos (1) Restaurante Savia, del estudio Mora Hughes Arquitectos se llevó la distinción mayor en la categoría Otras Tipologías.

Reconocimiento al talento mendocino

La ceremonia también distinguió obras de menor escala y de uso público o comercial, como Remodelación Escuela Raúl Alfonsín (Ulises Gómez Estudio), Chipirón Gastronomía Marítima (Michino Estudio) y Refuncionalización del Colegio de Arquitectos de Mendoza (ONA). Estas intervenciones, aunque diversas, comparten una mirada sensible sobre el entorno urbano y la funcionalidad de los espacios.

Cada premiado recibió un obsequio especial de Cerámica San Lorenzo y Loma Negra. Además, las estatuillas fueron diseñadas y fabricadas por la empresa mendocina Mendoglass, que elaboró cada pieza artesanalmente en vidrio.