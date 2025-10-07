Autoclásica 2025: la exposición de autos clásicos más importante de Sudamérica abre sus puertas
El Club de Autos Clásicos anunció la nueva edición de Autoclásica 2025, la muestra de vehículos clásicos más relevante de Sudamérica.
Autoclásica 2025 se realizará del jueves 9 al domingo 12 de octubre, de 10 a 18 horas, en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas están disponibles online a través de la web oficial a $45.000, mientras que el estacionamiento costará $18.000, con lo recaudado destinado al Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio.
Los menores de 12 años acompañados por un adulto no pagan, y las personas con certificado de discapacidad vigente tienen un 50 % de descuento (solo por compra online).
Celebración de aniversarios y novedades internacionales
Esta edición coincide con el 60° aniversario del Club de Automóviles Clásicos y contará con más de 1.200 vehículos, incluyendo automóviles y motos de relevancia internacional. Entre los atractivos destacan:
- 100° aniversario de Chrysler.
- 75° aniversario de la Fórmula 1, con una colección de monoplazas.
- 70° aniversario del Citroën DS, Peugeot 403 y Fiat 600.
Atracciones para todos los públicos
El evento incluye espacios emblemáticos como el “Barrios de las Motos”, con cientos de unidades de todo tipo y la presencia oficial de las principales marcas; así como el “autojumble” y “motojumble”, dedicados a restauradores y coleccionistas, donde se pueden comprar y vender repuestos, accesorios y objetos de colección.
Ceremonias y accesos para Autoclásica
La inauguración oficial será el viernes 10 de octubre a las 12 horas. El acceso peatonal será por las avenidas Santa Fe y Márquez, y el estacionamiento por Santa Fe y Unidad Nacional. El sábado se realizará la tradicional entrega de premios, evaluada por un jurado especializado. El evento se llevará a cabo con normalidad, incluso en caso de lluvia.