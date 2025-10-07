Autoclásica 2025: la exposición de autos clásicos más importante de Sudamérica abre sus puertas

Autoclásica 2025 se realizará del jueves 9 al domingo 12 de octubre, de 10 a 18 horas, en el Hipódromo de San Isidro . Las entradas están disponibles online a través de la web oficial a $45.000, mientras que el estacionamiento costará $18.000, con lo recaudado destinado al Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio.

Los menores de 12 años acompañados por un adulto no pagan, y las personas con certificado de discapacidad vigente tienen un 50 % de descuento (solo por compra online).

Esta edición coincide con el 60° aniversario del Club de Automóviles Clásicos y contará con más de 1.200 vehículos, incluyendo automóviles y motos de relevancia internacional. Entre los atractivos destacan:

Autoclásica Autoclásica Autoclásica

Atracciones para todos los públicos

El evento incluye espacios emblemáticos como el “Barrios de las Motos”, con cientos de unidades de todo tipo y la presencia oficial de las principales marcas; así como el “autojumble” y “motojumble”, dedicados a restauradores y coleccionistas, donde se pueden comprar y vender repuestos, accesorios y objetos de colección.

Autoclásica Autoclásica Autoclásica

Ceremonias y accesos para Autoclásica

La inauguración oficial será el viernes 10 de octubre a las 12 horas. El acceso peatonal será por las avenidas Santa Fe y Márquez, y el estacionamiento por Santa Fe y Unidad Nacional. El sábado se realizará la tradicional entrega de premios, evaluada por un jurado especializado. El evento se llevará a cabo con normalidad, incluso en caso de lluvia.