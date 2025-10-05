Toyota incorpora camiones de pila de combustible de hidrógeno a sus operaciones logísticas

Toyota Motor Europe (TME) ha incorporado camiones de gran tonelaje de pila de combustible a sus operaciones logísticas en Europa. Para ello, la compañía organizó un encuentro con medios en el Centro Europeo de Componentes de Toyota (TPCE, Toyota Parts Centre Europe), ubicado en Diest (Bélgica), donde presentó su hoja de ruta para la movilidad de hidrógeno en el ámbito logístico.

Desde mayo 2025, cuatro camiones de pila de combustible de hidrógeno llevan operando de forma diaria en rutas que conectan el TPCE en Bélgica con Ámsterdam, Róterdam, Lille y Colonia, recorriendo más de 80.000 km y evitando más de 80.000 kg de emisiones de CO.

Toyota adoptó en 2015 un compromiso global para alcanzar la neutralidad en carbono en 2040. La estrategia de la marca viene guiada el principio claro de recortar las emisiones de carbono, y para ello todas las fuentes de energía tienen su importancia. Este planteamiento refleja el compromiso de satisfacer las distintas necesidades de los clientes de todo el mundo. Actualmente, Toyota prioriza los camiones de gran tonelaje como uno de los ejemplos más eficaces de uso del hidrógeno en el transporte de larga distancia.

Desarrollo propio de vehículos: camiones de gran tonelaje de pila de combustible de hidrógeno, junto con futuros proyectos para el transporte pesado, diseñados para reducir emisiones en operaciones logísticas.

Colaboración con socios externos: suministro de módulos de pila de combustible a diferentes empresas y organizaciones para acelerar la adopción de la tecnología en sectores como el transporte, la generación de energía, y las aplicaciones marítimas y ferroviarias.

Creación de ecosistemas locales de hidrógeno: soluciones que permiten equilibrar oferta y demanda, garantizando la viabilidad económica y favoreciendo una implantación progresiva de la infraestructura necesaria.

De este modo, el Vicepresidente Ejecutivo de I+D y Hydrogen Factory Europe, Shinichi Yasui, afirmó: “Implantar el Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR) es esencial para ampliar la escala del hidrógeno en Europa. Toyota respalda un planteamiento centrado, que prioriza los corredores logísticos como primer paso para equilibrar la oferta y la demanda, impulsada por un mayor consumo de camiones de gran tonelaje”.

Centro Europeo de Componentes de Toyota (TPCE)

El TPCE es el núcleo y elemento vital de las operaciones logísticas de TME, que abarca más de 40 mercados europeos, gestiona más de 500.000 piezas diarias, con 200 movimientos de camiones al día para abastecer a más de 3.000 concesionarios. Además, con 2.000 empleados y 13 almacenes estratégicamente ubicados, el TPCE garantiza que cada pieza llegue a su destino, a la vez que minimiza el impacto medioambiental de toda la cadena de suministro. De este modo, se contribuye al objetivo general de alcanzar la neutralidad en carbono en 2040.

Lucía García Linares, responsable de Control de Operaciones de la Cadena de Suministro de Componentes explicó: “Creemos que hay muchos caminos hacia la neutralidad en carbono en nuestras operaciones de suministro, y una de las claves principales es la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. En mayo de este año, alcanzamos un hito considerable con la introducción de cuatro camiones de pila de combustible de hidrógeno en nuestras operaciones diarias”, subrayó.

Toyota incorpora camiones de pila de combustible de hidrógeno a sus operaciones logísticas

Alianza con VDL Special Vehicles

En 2022, Toyota Motor Europe (TME) estableció una alianza con VDL Special Vehicles para desarrollar un proyecto pionero destinado a impulsar la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en el sector logístico. La colaboración comenzó con un estudio de viabilidad, tras el cual se fabricaron varios prototipos en marzo de 2022.

Durante 2023, los vehículos iniciaron su fase de evaluación operativa, participando en operaciones logísticas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, donde demostraron su fiabilidad y rendimiento en condiciones reales. Tras este periodo de pruebas, los camiones de pila de combustible de hidrógeno se integraron de forma permanente en la logística de TME en mayo de 2025.

Desde entonces, un solo camión ha recorrido más de 32.000 kilómetros sin incidencias, con autonomías superiores a 400 km, consolidando el potencial de esta tecnología para el transporte pesado. Para garantizar su viabilidad a largo plazo, es fundamental avanzar hacia costes competitivos, fuentes de energía flexibles y una infraestructura de repostaje fiable y accesible.

Toyota apuesta por un enfoque progresivo para avanzar en la descarbonización del transporte pesado. La estrategia pasa por incrementar gradualmente la flota de camiones de pila de combustible de hidrógeno con el fin de generar demanda, priorizar las rutas dentro de corredores logísticos estratégicos y definir esquemas de apoyo financiero que ayuden a reducir la brecha en el coste total de mantenimiento.

Un ejemplo de este tipo de iniciativas es el programa SWIM (Subsidie Waterstof in Mobiliteit) puesto en marcha en Países Bajos, que ofrece subvenciones para fomentar la movilidad basada en hidrógeno y facilitar la transición hacia un modelo más sostenible.