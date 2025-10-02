Toyota lanza el nuevo Corolla Cross con estos precios

Toyota España anuncia la llegada del nuevo Corolla Cross Hybrid 2025 , que estrena una imagen exterior más moderna, incorpora la opción de tracción total 4x4 inteligente y suma deportividad con el nuevo acabado GR SPORT. El SUV mantiene un consumo medio de 5 l/100 km en ciclo combinado, una cifra que refuerza su eficiencia dentro del segmento C-SUV.

Presenta una parrilla frontal rediseñada, un interior con mejor aprovechamiento del espacio y mayor funcionalidad, todo ello con el diseño sólido y potente característico de los SUV del segmento C-SUV.

La nueva gama del Toyota Corolla Cross Hybrid refuerza su posición como uno de los referentes del segmento C-SUV gracias a importantes novedades. La más destacada es la incorporación del sistema de tracción total 4x4 inteligente, disponible en Hybrid 200 Style., que dota a Corolla Cross de un plus de manejo, estabilidad y capacidad de aceleración, no solo en condiciones de lluvia o poco agarre, sino también a velocidades de autopista, mejorando asimismo la capacidad de aceleración.

La nueva gama Toyota Corolla Cross Hybrid se presenta con dos motorizaciones en los siguientes acabados: Hybrid 140 en acabado Style, y Hybrid 200 en dos acabados (Style y GR SPORT) y a esta última motorización se suma la nueva variante Hybrid 200 4x4 Style.

La incorporación del nuevo acabado GR SPORT con carrocería bitono refuerza el carácter deportivo del modelo. La gama más deportiva del SUV incorporara mejoras en la dinámica de conducción, gracias a una suspensión más firme que mejora la respuesta y eficacia de la dirección, aporta mayor rigidez y ofrece mayor estabilidad y control.

El acabado GR SPORT equipa un nuevo diseño de las llantas de 19 pulgadas en color negro, asientos delanteros deportivos exclusivos GR SPORT, la introducción de la llave inteligente digital de serie, tapicería con el logo de GR SPORT estampado en el reposacabezas, levas en el volante y techo panorámico, entre otros detalles.

Por su parte, en el acabado Style se ha renovado la parrilla frontal con nuevas ópticas delanteras y traseras, un embellecedor y moldura inferior en la parte trasera en color carrocería, además de nuevos retrovisores, un nuevo paragolpes y unas llantas que reciben un diseño diferente manteniendo las de 18 pulgadas de diámetro.

El interior del nuevo Corolla Cross presenta en el equipamiento de serie más confort gracias a los asientos y volante calefactables y el portón con apertura y cierre motorizados. Además, presenta una consola central más elaborada de nuevo diseño que permite aprovechar mejor el espacio.

Colores disponibles en la gama Toyota Corolla Cross 2025

Toyota Corolla Cross 2025 ofrece una paleta de siete colores en el acabado Style, todos en configuración monotono. Entre ellos destacan cuatro nuevas incorporaciones: Rojo Emoción, Marrón Siena, Gris Acero y Gris Diamante, que se suman a los ya conocidos Blanco Perlado Iceberg, Blanco Classic y Negro Azabache.

En el acabado GR SPORT, la gama introduce el nuevo Gris Trueno en combinación bitono. Este estará disponible junto con Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Gris Diamante, también en acabado bitono.

Precios y opciones de financiación de Toyota Corolla Cross 2025

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite pedidos del nuevo Toyota Corolla Cross 2025 desde 36.500 euros (acabado Style Hybrid 140) o por solo 200 euros por mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación que incluye 4 años de garantía y mantenimientos.