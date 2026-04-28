Franco Saccone, el motor silencioso de Maipú: figura sin gol, pero clave en la victoria

Deportivo Maipú volvió a hacerse fuerte de local y sigue construyendo una racha positiva que empieza a ilusionar. Con el triunfo del fin de semana, el Botellero sumó su segunda victoria consecutiva en casa y ya acumula tres partidos sin perder, una señal importante para un equipo que empieza a encontrar regularidad.

Y aunque hubo varios rendimientos altos, hubo un nombre que sobresalió desde lo colectivo más que desde la estadística tradicional: Franco Saccone.

El famoso “7 bravo” no marcó goles ni dio asistencias, pero fue el jugador más determinante del partido desde el trabajo silencioso, ese que muchas veces no aparece en el resumen pero que cambia completamente el funcionamiento de un equipo.

Saccone mostró lo mejor de su dinámica. Fue profundo, agresivo, participativo y siempre una opción de pase. Jugó un partido de enorme despliegue físico y táctico, siendo fundamental para sostener el ritmo ofensivo de Maipú.

Sus números explican buena parte de eso. Terminó con cuatro pases clave, una asistencia esperada (xA) de 0.66 y siete centros lanzados, de los cuales tres llegaron correctamente a destino. Además, completó 35 de 43 pases, con una precisión del 81%, un dato muy valioso para un jugador que vive cerca del riesgo y del desequilibrio.

También fue importante en el uno contra uno: intentó ocho regates y completó cinco, generando superioridad constante por su sector. Recibió cuatro faltas y disputó 20 duelos en el suelo, ganando 12, una muestra clara de su intensidad durante todo el encuentro.

No fue solo un atacante. También aportó en la recuperación, con tres contribuciones defensivas, dos entradas, una intercepción y cinco recuperaciones, mostrando compromiso total con el funcionamiento del equipo.

Tuvo 71 toques, una cifra altísima para su posición, lo que refleja su protagonismo permanente en el juego. Cada ataque importante de Maipú pasó, en algún momento, por sus pies.

Saccone

Eso también habla de confianza. El equipo lo busca porque sabe que responde.

Y él respondió.

En un fútbol donde muchas veces el análisis queda reducido al gol, partidos como el de Saccone sirven para recordar que también hay figuras que se construyen desde el esfuerzo, la lectura y la influencia constante.

Franco Saccone no necesitó convertir para ser el mejor. Le alcanzó con jugar como juega. Y Maipú lo sintió.