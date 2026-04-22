Accidentes viales en Mendoza: un camión fue "encerrado" en Guaymallén y una camioneta volcó en Maipú

Dos accidentes viales se registraron este miércoles en diferentes sectores del Gran Mendoza . En Guaymallén , un camión fue "encerrado" y terminó fuera de la calzada. En tanto, en Maipú , una camioneta protagonizó un vuelco. En los siniestros no se registraron heridos.

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 12.20, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro en calle Milagros al 5700, en el distrito guaymallino de Los Corralitos .

Al arribar el personal policial, se constató que un camión Scania , conducido por un hombre de 31 años, había quedado sobre la banquina oeste.

De acuerdo con el testimonio del conductor, otro vehículo lo habría encerrado , lo que lo llevó a realizar una maniobra evasiva, perder el control y terminar fuera de la calzada.

El hombre no sufrió lesiones y el dosaje de alcohol arrojó resultado negativo. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial Municipal .

Vuelco en Maipú

El segundo siniestro se produjo minutos después, alrededor de las 13, cuando otro llamado a la línea de emergencias 911 informó acerca de un vuelco en el cruce de Acceso Este y calle Lamadrid, en el distrito de Rodeo del Medio, Maipú.

En el lugar, los efectivos verificaron que una camioneta Toyota, al mando de un joven de 28 años, circulaba hacia el oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado y volcó sobre el costado norte de la ruta.

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En el vehículo también viajaba un acompañante, de 30 años, aunque ambos resultaron ilesos. Al igual que en el otro caso, el control de alcoholemia dio resultado negativo.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial de Maipú, que investigaba la mecánica del hecho.