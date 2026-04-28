Alarma en la Selección argentina: Nico González se lesionó, se pierde las semis de la Champions ¿y llega al Mundial?

A 43 días del Mundial 2026, Nico González se desgarró durante los entrenamientos con el Atlético de Madrid y se alejará de las canchas por algunas semanas.

El Atlético de Madrid se prepara para las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, en las que se jugará toda la temporada tras perder la final de la Copa del Rey. Este miércoles disputará el partido de ida como local en el Metropolitano. A horas de este trascendental duelo, sufrió una baja más que sensible: Nicolás González.

El argentino bicampeón de América, que venía en buena forma en el último tiempo y apuntaba a ser titular mañana frente a los Gunners, sufrió un desgarro durante los entrenamientos de esta mañana. Si bien todavía no aclararon qué músculo se lastimó ni dieron a conocer el parte médico oficial, se estima que se perderá unos cuantos partidos.

Nicolás González estará fue entre 3 y 4 semanas sin jugar Nicolás Nico González entrenamiento Atlético de Madrid Nico González se desgarró durante el último entrenamiento con Atlético de Madrid. EFE Los medios españoles indican que su lesión requerirá entre 3 y 4 semanas de recuperación, por lo que el ex Argentinos Juniors y Fiorentina quedará marginado no solo de la ida de semifinales, sino de toda la serie, además de las próximas 3 fechas (por lo menos) de LaLiga de España, en la que de todos el Colchonero no se juega mucho. Recién podría volver para el cierre de la misma y una hipotética final de la Champions, que se jugará el 30 de mayo.

Con los tiempos estimados, se espera que pueda llegar ya en condiciones físicas para disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. De todos modos, llegará con lo justo y muy condicionado, tanto desde lo muscular como desde lo psicológico, ya que viene de quedar afuera hace tres años de Qatar 2022 por una lesión de último momento en el amistoso previo.