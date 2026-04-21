El contudente mensaje del Cholo Simeone tras el duro traspié en la Copa del Rey: "No somos víctimas de nada"

El Atlético de Madrid llegó a la final de la Copa del Rey con el impulso de un triunfo importante en la Champions League, pero no logró imponerse ante la Real Sociedad, que terminó consagrándose tras una definición por penales . El golpe fue duro para el conjunto colchonero, que había hecho méritos para quedarse con el título.

Cholo Simeone aplaude al público y a sus jugadores tras caer en la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tras caer en la final de la Copa del Rey que han disputado frente a la Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Apenas horas después de la derrota, Diego Simeone habló en conferencia de prensa y salió a respaldar a sus dirigidos frente a las críticas. El entrenador argentino destacó la entrega del equipo y evitó apuntar contra sus futbolistas pese al resultado adverso.

Si bien reconoció que el equipo estuvo cerca de coronarse —incluso durante el alargue—, el técnico asumió la responsabilidad por los errores no forzados que terminaron siendo determinantes en el desenlace del partido: " No somos víctimas de nada", lanzó en primera instancia.

"Lo primero es aceptarlo. Del otro lado hay otro equipo que quiere ganar y hace méritos para ganar. La vida es aceptar el aprendizaje de los ca"minos que tenemos por delante", recalcó. Y luego dejó en claro que tienen que dar vuelta la página y seguir para adelante: Tenemos que volver a empezar y centrarnos en el partido de mañana, poner nuestra energía en hacer las cosas bien. Cuando llegue la Champions estar de la mejor manera, pero para eso hay que empezar a estar bien mañana".

Golpeado por otra final perdida, el Cholo no esquivó el momento y dejó una frase que resonó fuerte en el mundo Atlético. Golpeado por otra final perdida, el Cholo Simeone no esquivó el momento y reconoció los errores. EFE

Por otro lado, el Cholo Simeone comparó el vigente rendimiento con lo que sucedió en la temporada anterior: " Estamos mejor que el año pasado. Estábamos fuera en octavos y en semifinales. Este año perdimos la final y estamos en semis. El equipo está entre los cuatro mejores equipos de Europa. Tenemos que seguir nuestro camino", valoró.

Por último, el entrenador argentino le dejó un sentido mensaje a la hinchada rojiblanda: "La gente fue increíble el otro día. Cualquier palabra de agradecimiento. Ustedes buscan mensajes para que la gente se sienta víctima y no somos víctimas de nada. Hay que ir a por lo que tenemos como siempre: trabajando", sentenció.