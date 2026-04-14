La emoción del Cholo Simeone tras la clasificación del Atlético a semifinales: "Es maravilloso"

El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y se metió entre los mejores cuatro equipos de la Champions después de 9 años sin llegar a esta instancia.

El Atlético de Madrid volvió a meterse en semifinales de la Champions League después de 9 años, desde que lo hiciera por última vez en 2017. Pese a perder 2-1 contra el Barcelona este martes en el Metropolitano por la revancha de los cuartos, logró imponerse 3-2 en el global gracias al triunfo 2-0 conseguido en el Camp Nou.

El equipo de Diego Simeone se metió por cuarta vez entre los cuatro mejores de Europa desde que el DT argentino llegó en 2011 para cambiar de manera radical el lugar que ocupaba el Colchonero a nivel local e internacional. El cerebro de esta gesta no pudo ocultar su emoción en conferencia de prensa tras el encuentro.

La emoción del Cholo Simeone tras meterse en semis de la Champions League La emoción del Cholo Simeone tras meterse en semis de la Champions League "Nos vamos con un partido extraordinario y con un ambiente maravilloso. Son 14 años que estoy acá en el club y no dejo de emocionarme. Le dije gracias a los jugadores cuando termino el partido. Soy un agradecido totalmente como entrenador por la forma, el empuje y el corazón que pusieron los futbolistas", aseguró el Cholo en la rueda post partido, notoriamente entusiasmado. "Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso", remarcó a continuación.

En cuanto a lo que fue el juego, reconoció las virtudes y la dificultad del rival: "Podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos y si jugás contra un equipo muy bueno, si cometés errores, ellos no perdonan. El Barcelona juega extraordinariamente bien. El gol tempranero de Lamine Yamal podía suceder", apuntó al respecto.