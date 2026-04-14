Los despiadados memes de la clasificación del Atlético de Madrid y la eliminación del Barcelona

El Atlético de Madrid vuelve a a semifinales de la Champions League después de 9 años, tras su última participación en 2017. Barcelona le ganó 2-1 en el Metropolitano , pero no alcanzó y el equipo del Cholo Simeone se quedó con la clasificación con un 3-2 en el global gracias al triunfo 2-0 en la ida en el Camp Nou.

El elenco blaugrana volvió a sumar una nueva y decepcionante eliminación pese a ser el claro favorito en la serie y uno de los candidatos a ganar el campeonato. De este modo, acumula ya 11 años sin levantar la Orejona, desde la última ganada en 2015. Las redes, por su puesto, no se quedaron quietas y los memes no se hicieron esperar.