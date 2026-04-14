¡Atlético de Madrid a semis! Barcelona se impuso en la vuelta, pero no le alcanzó y quedó afuera

El Atlético de Madrid , dirigido por el argentino Diego Simeone, avanzó a semifinales de la Champions League pese a perder 2-1 frente al Barcelona en el Metropolitano, en el partido de vuelta por los cuartos de final. Gracias al 2-0 conseguido en la ida , el conjunto colchonero se impuso 3-2 en el global y selló su clasificación.

Barcelona , que jugó desde el minuto 77 con diez futbolistas tras la expulsión de Eric García, logró la victoria en Madrid, aunque no le alcanzó para revertir la serie.

El equipo catalán golpeó rápido con un gol de Lamine Yamal a los 4 minutos y amplió la ventaja a los 24, cuando Ferran convirtió el 2-0 parcial. Sin embargo, a los 31, Lookman descontó para el Atlético y dejó el marcador 2-1.

En la segunda mitad, a los 55 minutos, Ferran volvió a marcar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Más tarde, a los 77, Eric García fue expulsado por una infracción sobre Sørloth cuando el delantero se dirigía hacia el arco defendido por Joan García. Ambas acciones fueron revisadas por el árbitro con intervención del VAR.

El conjunto catalán salió decidido y logró igualar rápidamente la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal a los 4 minutos y Ferran Torres a los 24. Con un arranque arrollador, puso contra las cuerdas al equipo de Diego Simeone.

Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y avanzó a semifinales de la Champions League.

Lamine Yamal marcó el 1-0 para el Barcelona

Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona en el partido de vuelta ante Atlético de Madrid Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona en el partido de vuelta ante Atlético de Madrid

Golazo de Ferrán Torres para el 2-0 del Barcelona en la vuelta

Ferrán Torres, autor del 2-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid Ferrán Torres, autor del 2-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid

Sin embargo, el Atlético reaccionó antes del descanso y descontó a través de Lookman, tras una gran jugada colectiva que volvió a ponerlo en ventaja en la serie y le dio aire en un momento clave.

Lookman descontó para Atlético de Madrid

Lookman descontó para el Atlético de Madrid Lookman descontó para el Atlético de Madrid

En el complemento, el Barcelona mantuvo la iniciativa y buscó el gol que le permitiera forzar la remontada, pero se encontró con una sólida resistencia defensiva y una destacada actuación del arquero Juan Musso.

El equipo rojiblanco supo sostener la ventaja en el global con orden y sacrificio, soportando la presión constante del conjunto visitante, que fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos. Incluso, el Barcelona llegó a marcar nuevamente, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR, lo que mantuvo el resultado abierto hasta el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044149739252298107&partner=&hide_thread=false ¡OFFSIDE! Ferran Torres había marcado el 3-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el gol fue anulado por posición adelantada.



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En el tramo final, el partido se tensó aún más con la expulsión de Eric García a los 77 minutos, tras una falta sobre Sørloth cuando se dirigía al arco.

Eric García se fue expulsado a los 34 del ST

Eric García se fue expulsado a los 34 del ST Eric García se fue expulsado a los 34 del ST

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044155876961841418&partner=&hide_thread=false LA FALTA DE LA EXPULSIÓN: por esta infracción sobre Sorloth, Éric García vio la tarjeta roja en Atlético de Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece?



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En superioridad numérica, el Atlético manejó los últimos minutos y selló su clasificación a semifinales, nueve años después, en una noche de alta tensión y con un final abierto hasta el último instante.

El minuto a minuto de Atlético de Madrid-Barcelona

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atlético de madrid barcelona Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en cuartos de final. EFE