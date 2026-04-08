¡Estás loco, Araña! El tremendo golazo de Julián Álvarez que dejó mudo al Camp Nou

El delantero argentino sacó un remate perfecto que sorprendió a todos y rompió el equilibrio en un momento clave del partido.

El arquero del Barcelona intenta contener, sin éxito, el espectacular tiro del delantero argentino.

La jugada previa se originó tras un envío largo del propio delantero surgido en River Plate, que dejó a Giuliano Simeone en posición de gol. El atacante fue derribado por Pau Cubarsí y, luego de la revisión del VAR, el defensor fue expulsado a los 42 minutos.

A partir de esa infracción, Álvarez ejecutó un preciso remate de pelota parada: superó la barrera con efecto y colocó el balón lejos del alcance del arquero Joan García.