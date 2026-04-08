¡Estás loco, Araña! El tremendo golazo de Julián Álvarez que dejó mudo al Camp Nou
El delantero argentino sacó un remate perfecto que sorprendió a todos y rompió el equilibrio en un momento clave del partido.
Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético de Madrid con un destacado gol de tiro libre frente al Barcelona, en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, disputado en el Camp Nou.
La jugada previa se originó tras un envío largo del propio delantero surgido en River Plate, que dejó a Giuliano Simeone en posición de gol. El atacante fue derribado por Pau Cubarsí y, luego de la revisión del VAR, el defensor fue expulsado a los 42 minutos.
A partir de esa infracción, Álvarez ejecutó un preciso remate de pelota parada: superó la barrera con efecto y colocó el balón lejos del alcance del arquero Joan García.
Reviví el golazo de Julián Álvarez en el Camp Nou
Con este tanto, el delantero argentino alcanzó su mejor registro goleador en una edición de la Champions League, sumando nueve conquistas, cuatro de ellas en sus últimas tres presentaciones.