En vivo: con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le gana a Barcelona 1 a 0

Cubarsí se fue expulsado a los 43' del primer tiempo y e inmediatamente después el argentino puso al Colchonero en ventaja.

Barcelona cae ante Atlético de Madrid por la mínima al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro que se está disputando en el Camp Nou, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El único tanto del encuentro lo marcó el argentino Julián Álvarez a los 45'.

En la jugada previa, el futbolista culé Pau Cubarsí vio la tarjeta roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone.

Hasta entonces, el conjunto azulgrana había generado las ocasiones más claras, con un remate al palo de Lamine Yamal y un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego de Lamine Yamal como acciones más manifiestas, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone también había amenazado al contraataque.