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En vivo: con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le gana a Barcelona 1 a 0

Cubarsí se fue expulsado a los 43' del primer tiempo y e inmediatamente después el argentino puso al Colchonero en ventaja.

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Julián Álvarez abrió el marcador en el Camp Nou.

Julián Álvarez abrió el marcador en el Camp Nou.

EFE

Barcelona cae ante Atlético de Madrid por la mínima al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro que se está disputando en el Camp Nou, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El único tanto del encuentro lo marcó el argentino Julián Álvarez a los 45'.

En la jugada previa, el futbolista culé Pau Cubarsí vio la tarjeta roja directa por una falta sobre Giuliano Simeone.

Hasta entonces, el conjunto azulgrana había generado las ocasiones más claras, con un remate al palo de Lamine Yamal y un gol anulado a Marcus Rashford por fuera de juego de Lamine Yamal como acciones más manifiestas, aunque el equipo de Diego Pablo Simeone también había amenazado al contraataque.

Así fue el tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid en ventaja

Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou

Tremendo golazo de Julián Álvarez para poner al Atlético de Madrid 1-0 en el Camp Nou

Cubarsí se fue expulsado a los 43' del primer tiempo

Cubarsí se fue expulsado sobre el final del primer tiempo

Cubarsí se fue expulsado sobre el final del primer tiempo

Seguí el minuto a minuto de Barcelona-Atlético de Madrid

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campo nou
Cruce prometedor y a sala llena.

Cruce prometedor y a sala llena.

Barcelona Atlético de Madrid
Barcelona vs. Atl&eacute;tico de Madrid, por Champions League.

Barcelona vs. Atlético de Madrid, por Champions League.

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Barcelona vs. Atl&eacute;tico de Madrid, por Champions League.

Barcelona vs. Atlético de Madrid, por Champions League.

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Barcelona vs. Atl&eacute;tico de Madrid, por Champions League.

Barcelona vs. Atlético de Madrid, por Champions League.

Barcelona Atlético de Madrid
Barcelona y Atlético de Madrid no se sacan diferencias en la ida.

Barcelona y Atlético de Madrid no se sacan diferencias en la ida.

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