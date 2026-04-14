Paris Saint-Germain superó categóricamente al Liverpool y se metió en semifinales de la Champions

París Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool en Anfield y, tras haber ganado en la ida por el mismo resultado, pasó de fase con un contundente 4-0 en el global.

Paris Saint-Germain confirmó su clasificación a semifinales de la Champions League tras imponerse nuevamente sobre el Liverpool. El conjunto dirigido por Luis Enrique ganó 2-0 este martes en la revancha disputada en Anfield y cerró la serie con un contundente 4-0 global -había ganado por el mismo resultado en la ida en Francia-.

El equipo francés encontró espacios en el inicio, pero careció de precisión en los metros finales, con dos oportunidades desperdiciadas por Ousmane Dembélé. Luego, el conjunto inglés reaccionó y generó las situaciones más claras, obligando a intervenciones decisivas de Matvey Safonov y a salvadas en la línea por parte de Marquinhos.

El primer gol de Demebélé para el 1-0 del París Saint-Germain Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044153852962775473?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL BALÓN DE ORO PARA BAJARLE EL MARTILLO A LA SERIE!! Dembelé enganchó ante la marca de Mac Allister y le pegó a colocar, de zurda y desde afuera del área, para el 1-0 (3-0 global) del PSG ante Liverpool.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T8rNgOrauo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 En la segunda mitad, los Reds dominaron y buscaron el descuento que los metiera en partido, pero volvieron a fallar en la definición. PSG, en cambio, fue contundente: a los 72 minutos, Dembélé aprovechó una asistencia de Bradley Barcola y marcó desde la medialuna para ya comenzar a sentenciar la serie.

Ya en tiempo de descuento, el Mosquito apareció nuevamente y bajó el telón con un contragolpe para sellar el 2-0 en el partido y el 4-0 en el acumulado.

El segundo gol de Dembélé para el 2-0 del PSG Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044158372069380458?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡EL TIKI TAKA DEL EQUIPO DE LUIS ENRIQUE!! Gran jugada colectiva del PSG y doblete del MOSQUITO DEMBELÉ, para el 2-0 (4-0 global) ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yInaEwCV1u — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026 De esta manera, el París avanzó con autoridad e irá en busca de su segunda Champions consecutiva, tras ganar la primera de su historia en 2025. Aguarda en semifinales por el vencedor del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid, que jugarán la revancha en Alemania este miércoles tras el triunfo bávaro por 2-1 en la ida en España.