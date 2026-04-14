La fuerte advertencia de Scaloni al plantel de la Selección, antes de la lesión del Cuti Romero: qué les dijo

Roberto Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni, reveló el tajante pedido que le hizo el entrenador a los jugadores albicelestes para evitar estos escenarios.

El caso más impactante fue el del zaguero del Tottenham, que salió llorando en el partido ante Sunderland y las imágenes generaron muchísima preocupación. Horas después, se confirmó que sufrió un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, con una recuperación estimada de entre 5 y 8 semanas, lo que lo deja muy justo de cara a la Copa del Mundo.

En medio de este panorama, el encargado de alzar la voz fue Roberto Ayala, uno de los ayudantes de la Albiceleste. “Nos enteramos que la resonancia magnética dio eso. Gracias a Dios, entre comillas, no hay otra cosa más en la rodilla, porque se regenera solo con trabajo. Ahora lo inmovilizarán”, explicó en primera instancia, detallando la condición física del Cuti.

El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. El llanto desconsolado del Cuti Romero tras pedir el cambio por lesión en Sunderland-Tottenham. Video: ESPN El pedido de Lionel Scaloni a los jugadores durante la última fecha FIFA Pero además, el Ratón también reveló un tajante pedido previo de Scaloni al grupo, en la última fecha FIFA de marzo, pensando justamente en evitar este tipo de escenarios. ”Leo les dijo: ‘cuando ustedes crean que tienen… Piensen un poquito en la Selección’”, confesó el exfutbolista en diálogo con Fox Sports.