La fuerte advertencia de Scaloni al plantel de la Selección, antes de la lesión del Cuti Romero: qué les dijo
Roberto Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni, reveló el tajante pedido que le hizo el entrenador a los jugadores albicelestes para evitar estos escenarios.
La tranquilidad duró poco en la Selección argentina. A menos de dos meses del Mundial 2026, un fin de semana cargado de lesiones encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico que tiene a Lionel Scaloni como cabeza de grupo. ¿Los afectados? Lautaro Martínez, Emiliano Martínez y, especialmente, Cristian Romero.
El caso más impactante fue el del zaguero del Tottenham, que salió llorando en el partido ante Sunderland y las imágenes generaron muchísima preocupación. Horas después, se confirmó que sufrió un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, con una recuperación estimada de entre 5 y 8 semanas, lo que lo deja muy justo de cara a la Copa del Mundo.
En medio de este panorama, el encargado de alzar la voz fue Roberto Ayala, uno de los ayudantes de la Albiceleste. “Nos enteramos que la resonancia magnética dio eso. Gracias a Dios, entre comillas, no hay otra cosa más en la rodilla, porque se regenera solo con trabajo. Ahora lo inmovilizarán”, explicó en primera instancia, detallando la condición física del Cuti.
El pedido de Lionel Scaloni a los jugadores durante la última fecha FIFA
Pero además, el Ratón también reveló un tajante pedido previo de Scaloni al grupo, en la última fecha FIFA de marzo, pensando justamente en evitar este tipo de escenarios. ”Leo les dijo: ‘cuando ustedes crean que tienen… Piensen un poquito en la Selección’”, confesó el exfutbolista en diálogo con Fox Sports.
Mientras se acerca el debut frente a Argelia (16 de marzo), el cuerpo técnico sigue de cerca a cada futbolista. “Empezamos todas las noches o cada fin de semana a rezar para que no le pase nada a nadie. Estamos siempre comunicados por Zoom o teléfono para seguir la evolución de cada uno”, cerró Ayala, dejando en claro el estado de alerta que atraviesa el vigente campeón del mundo.