Otra vez sin festejo: Atlético de Madrid cayó ante Real Sociedad en los penales y se quedó sin Copa del Rey

Atlético de Madrid volvió a quedarse a las puertas y la Copa del Rey se le fue en los penales ante la Real Sociedad. El golazo de Julián Álvarez no alcanzó.

Cholo Simeone aplaude al público y a sus jugadores tras caer en la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El Atlético de Madrid volvió a quedarse con las manos vacías en una final. El equipo de Diego Simeone empató 2-2 ante la Real Sociedad en los 120 minutos, pero cayó en la tanda de penales y dejó pasar una gran oportunidad en la Copa del Rey.

El partido empezó de la peor manera para el Colchonero, que a los 13 segundos ya estaba abajo en el marcador por el gol de Ander Barrenetxea. A partir de ahí, el conjunto madrileño nunca se sintió cómodo y tuvo que remar desde atrás ante un rival que lo incomodó durante gran parte del encuentro.

La reacción llegó a partir de la jerarquía individual. Primero con el empate parcial de Ademola Lookman, tras una buena jugada colectiva, y luego con la aparición de Julián Álvarez, que a diez minutos del final clavó un golazo para llevar la definición al alargue.

El golazo de Julián Álvarez que llevó la final de la Copa del Rey al alargue Golazo de Julián Álvarez para el empate del Atlético de Madrid Golazo de Julián Álvarez para el empate del Atlético de Madrid

En el tiempo suplementario, el desgaste físico fue evidente en ambos equipos. Hubo más nervios que juego y el propio Julián estuvo cerca de ganarlo con un remate que dio en el travesaño, pero la igualdad se mantuvo y todo se resolvió desde los doce pasos.