Deportivo Maipú vuelve a su fortaleza: una prueba de carácter para seguir soñando en grande

Deportivo Maipú regresa este domingo al Omar Higinio Sperdutti con una misión clara: dejar atrás el traspié de la fecha pasada y reencontrarse con esa versión que convirtió a su estadio en uno de los escenarios más difíciles de la categoría. Enfrente estará Tristán Suárez, uno de los equipos que mejor campaña viene realizando en la Zona B y que llega a Mendoza dispuesto a llevarse algo más que una visita de cortesía.

El partido se jugará desde las 16.30 y representa mucho más que tres puntos para el equipo de Mariano Echeverría. Porque a esta altura del campeonato, cada fecha empieza a tener aroma a definición.

Desde la llegada de Echeverría, Maipú encontró en casa un refugio y una bandera.

Deportivo Maipú, uno de los representantes del fútbol mendocino, atraviesa un panorama complejo por los hechos de público conocimiento.

Colegiales, Almagro, Nueva Chicago y Chacarita se fueron derrotados de Mendoza. La localía volvió a convertirse en una herramienta poderosa y gran parte de la ilusión cruzada se sostiene sobre esa fortaleza construida partido tras partido.

Por eso el encuentro ante Tristán Suárez aparece como una medida importante. El rival llega bien posicionado y sabe que un triunfo en Mendoza puede fortalecer sus aspiraciones de pelear arriba.

Los probables equipos

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Tiago Ferreyra, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Henry; Diego Becker, Joaquín Trasante, Nicolás Del Priore, Ayrton Sánchez; Maximiliano Álvarez y Kevin Colli. DT: José María Martínez.

Una tarde para volver a creer

El fútbol de ascenso suele tener memoria corta. Lo que pasó hace una semana sirve de poco cuando el árbitro marca el inicio de un nuevo partido.

Maipú lo sabe. También sabe que los equipos que llegan lejos son aquellos capaces de reaccionar rápido después de un golpe.

Por eso, más que una revancha, el duelo frente a Tristán Suárez representa una oportunidad.

La oportunidad de demostrar que el Cruzado sigue siendo fuerte en su casa.

La oportunidad de volver a sumar en una zona cada vez más apretada.

Y la oportunidad de que la gente de calle Vergara vuelva a irse del estadio con esa sensación que tanto disfruta: la de seguir soñando con algo importante.