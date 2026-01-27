Presenta:

Bariloche en verano: tres rincones que valen el viaje

Tres paradas obligadas para conocer Bariloche sin apuros. Los paisajes que brillan durante el verano.

Julián Martínez

Foto: bariloche.org

Bariloche no falla. Durante el verano, la ciudad cambia de ritmo y revela paisajes que sorprenden incluso a quienes ya la conocen. El clima acompaña, los días se alargan y la naturaleza toma protagonismo. Entre lagos, senderos y miradores, existen tres sitios que concentran belleza, descanso y aventura, ideales para una escapada que deje recuerdos duraderos.

Tres rincones imperdibles en Bariloche

El Arroyo Angostura, dentro del Circuito Chico, ofrece un entorno sereno y poco intervenido. El agua corre clara entre piedras y vegetación nativa. Es un espacio elegido para caminar sin apuro, sentarse a escuchar el sonido del agua o refrescarse en días calurosos. El acceso resulta sencillo y el paisaje invita a quedarse más tiempo del pensado.

La playa de Villa Tacul es otro punto que gana protagonismo en verano. Se encuentra dentro del mismo circuito y sorprende por el color del lago. Sus aguas transparentes dejan ver el fondo y crean un contraste intenso con el bosque que la rodea. Es ideal para pasar la tarde, tomar sol y disfrutar de un picnic frente al Nahuel Huapi.

El Cerro Campanario concentra una de las vistas más amplias de la región. Desde su cima se observan lagos, montañas y la ciudad en un solo plano. El ascenso se realiza a pie o en aerosilla. Arriba, el mirador regala una postal que resume la esencia de Bariloche y explica por qué este punto figura entre los más visitados.

