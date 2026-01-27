Bariloche en verano: tres rincones que valen el viaje
Tres paradas obligadas para conocer Bariloche sin apuros. Los paisajes que brillan durante el verano.
Bariloche no falla. Durante el verano, la ciudad cambia de ritmo y revela paisajes que sorprenden incluso a quienes ya la conocen. El clima acompaña, los días se alargan y la naturaleza toma protagonismo. Entre lagos, senderos y miradores, existen tres sitios que concentran belleza, descanso y aventura, ideales para una escapada que deje recuerdos duraderos.
Tres rincones imperdibles en Bariloche
El Arroyo Angostura, dentro del Circuito Chico, ofrece un entorno sereno y poco intervenido. El agua corre clara entre piedras y vegetación nativa. Es un espacio elegido para caminar sin apuro, sentarse a escuchar el sonido del agua o refrescarse en días calurosos. El acceso resulta sencillo y el paisaje invita a quedarse más tiempo del pensado.
La playa de Villa Tacul es otro punto que gana protagonismo en verano. Se encuentra dentro del mismo circuito y sorprende por el color del lago. Sus aguas transparentes dejan ver el fondo y crean un contraste intenso con el bosque que la rodea. Es ideal para pasar la tarde, tomar sol y disfrutar de un picnic frente al Nahuel Huapi.
El Cerro Campanario concentra una de las vistas más amplias de la región. Desde su cima se observan lagos, montañas y la ciudad en un solo plano. El ascenso se realiza a pie o en aerosilla. Arriba, el mirador regala una postal que resume la esencia de Bariloche y explica por qué este punto figura entre los más visitados.