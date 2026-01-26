El balneario sereno de la costa para jubilados y amantes de la calma

La calma también es un destino. En la costa bonaerense existe uno. Para muchos jubilados , el descanso real surge lejos de playas colmadas. Arena amplia, mar sereno y ritmo pausado definen un balneario pensado para caminar, respirar aire limpio y disfrutar días largos sin sobresaltos ni multitudes cercanas hoy.

A lo largo del litoral atlántico hay destinos que conservan su esencia. Lejos del turismo intenso, ofrecen paisajes abiertos y silencio real. Son espacios donde el descanso no compite con agendas ni horarios. El entorno invita a bajar el ritmo y a mirar el mar sin prisa.

Estos balnearios atraen a quienes priorizan bienestar y tranquilidad. Las playas se extienden sin ruido constante ni filas interminables. Caminar por la orilla se vuelve un hábito diario. El contacto con la naturaleza recupera valor y sentido.

Mar del Sud sobresale por su identidad y su historia. Este pequeño pueblo nació a fines del siglo XIX con un proyecto ambicioso. El paso del tiempo dejó huellas visibles. Hoy conserva un encanto que seduce a quienes buscan calma y paisaje.

El Hotel Boulevard Atlántico es uno de sus símbolos más reconocidos. Su estructura imponente recuerda otra época del turismo argentino. Parte de su planta baja funciona como cafetería y restaurante. El edificio mantiene viva la memoria del lugar.

Embed - Balneario

Las playas de Mar del Sud se caracterizan por su amplitud y su entorno natural. Los arroyos La Tigra y La Carolina desembocan en el mar. Ese detalle enriquece el paisaje costero. También atrae a quienes disfrutan de la pesca y la observación de aves.

El pueblo ofrece recorridos simples y atractivos. La Casa de los Caracoles sorprende por su construcción singular. Cada detalle refleja dedicación y creatividad. Es uno de los puntos más visitados por quienes llegan por primera vez.