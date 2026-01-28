"No vas a estar más": la desgarradora despedida a la turista que murió tras caer en una cascada en Bariloche

Este lunes por la tarde, una turista de la provincia de Buenos Aires falleció tras sufrir una caída fatal en la cascada Frey, uno de los atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi , en las inmediaciones de Bariloche . Tras esto, su familia la despidió con mucho dolor.

El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 19.30, cuando la mujer, identificada como Silvana Garibaldi, se deslizó por un sector de la cascada y recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó la muerte en el acto. En las últimas horas y en medio de la angustia, su hija posteó un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Los silencios son lo que mas duelen. Donde repaso todo lo que fuiste, toda la herencia que nos dejaste. De amor, de fuerza, de risas, de sueños y sobretodo de ganas. Hoy me cuesta mucho hacerme la idea de que no vas a estar más , con tus chistes, tus mimos, tus olores", comienza el texto que escribió Inés Valloneg, hija de Silvana.

"Mi confidente. Fuiste una mujeraza, con una luz inmensa. Todo ese recorrido y siembra se refleja cosechando en nuestros vínculos. Lo más importante. La compañía, el sostén, esa red que nos tejiste pasito a pasito", continúa el escrito.

"No quiero ponerme a pensar el porqué, porque no lo hay. La vida es un misterio que evidentemente escapa por completo la comprensión. Porque nada de esto tiene sentido", dice Inés.

"Ma, lo único que te prometo es que te voy a honrar en cada paso que dé, cada palabra que salga de mi boca y en cada palabra que escriba. En cada salida del sol te saludaré y en cada atardecer te digo hasta pronto. Te amo, ma", concluye.

Cómo ocurrió el accidente de la turista

Según informaron fuentes oficiales del parque nacional, la víctima se encontraba realizando una excursión junto con un grupo de personas que habían llegado al lugar a bordo de una embarcación particular. Durante el recorrido, la mujer se desplazó por una zona de la cascada que no está habilitada para ese tipo de actividades.

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi señalaron que el uso de cascadas como deslizadores naturales está expresamente desaconsejado debido al alto riesgo que representan las superficies rocosas y la fuerza del agua en estos entornos naturales.

Tras el accidente, las personas que acompañaban a la turista lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata. Sin embargo, la mujer no respondió a los intentos de reanimación y permaneció inconsciente hasta la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el impacto se produjo en la zona de la nuca y habría provocado la muerte de manera instantánea.