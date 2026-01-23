Un turista encontró el cóndor liberado en Valle Grande: ¿por qué sigue cerca de la gente?

Esta semana liberaron un cóndor en Valle Grande . El ejemplar fue rescatado en noviembre con una ala rota y estuvo internado en la Fundación Cullunche. El miércoles, un turista vio el cóndor en la zona del mirador y pensó que estaba herido pero esta posibilidad fue descartada por los especialistas. ¿Por qué sigue volando tan cerca de la gente ?

Llallij -en quechua significa campeón- es un macho joven. En noviembre, estaba en la zona de Valle Grande volando junto a otro ejemplar adulto, posiblemente alguno de sus padres le estaba enseñando a planear y encontrar alimentos.

Algunas personas que estaban en el lugar, vieron como Llallij falló en uno de sus vuelos y se golpeó contra un árbol. Inmediatamente, llamaron a las autoridades de Fauna y la Policía Rural para que rescataran al joven cóndor herido.

La patrulla de rescate llegó al lugar encontró a Llallij y lo trasladaron al Valle de Uco y después a la Fundación Cullunche para su rehabilitación. En el predio descansó y recibió los cuidados médicos veterinarios hasta que volvió a desplegar sus alas sin problemas.

El lunes al mediodía, Llallij fue liberado en el mirador del submarino en Valle Grande en medio de una ceremonia ancestral y una veintena de testigos. La salida de la jaula fue tímida, hasta se refugió detrás de unos arbustos. Unos minutos después desplegó sus majestuosas alas y finalmente, voló.

Liberación del condor en Valle Grande Liberación del cóndor en Valle Grande

¿Otra vez herido?

El miércoles, un turista y lector de MDZ aseguró que había encontrado a Llallij sobre una roca en la zona del mirador. “Se ve que está lastimado. Está muy cerca de la gente y mueve una sola ala”, contó Julián de Buenos Aires a MDZ.

condor valle grande 1 A los días de ser liberado, un turista encontró el cóndor y pensó que estaba herido.

Sin embargo las autoridades y los especialistas descartaron esta posibilidad. Después de la liberación, los efectivos de la Policía Rural recorren la zona para monitorear el estado de salud de Llallij y corroboraron que está bien.

Además, Jennifer Ibarra de la Fundación Cullunche aseguró que fue liberado en excelentes condiciones y que es posible al haber estado ausente de su hogar varias semanas, sus padres no le permitan volver al nido pero que por su edad va a sobrevivir sin problemas.

Cóndor en el Valle Grande Cóndor en el Valle Grande

Avistaje de cóndores el Valle Grande

El cóndor es un ave carroñera y cumple un rol fundamental en el saneamiento de los ecosistemas. El mirador de Valle Grande es un punto privilegiado de avistaje de cóndores en el que se suelen fundir la belleza de la montaña, el azul del embalse y las aves de gran tamaño desplegando sus alas.

Además, los cóndores son aves sociables que no le temen ni atacan a las personas. Posiblemente, los meses en el centro de la Fundación Cullunche hayan acentuado esta característica en Llallij por eso no se alejaba de las personas mientras descansaba en las rocas.

Los cóndores pueden vivir hasta 70 años, pesar 15 kilogramos y medir hasta 3 metros con las alas desplegadas. La tasa de reproducción es muy baja porque suelen poner un huevo cada dos años.