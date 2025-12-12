Nació otro cóndor andino en el parque provincial Tupungato

El hallazgo de un nuevo pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato volvió a poner en agenda la importancia de las áreas naturales preservadas en Mendoza.

El hallazgo de un nuevo pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato volvió a poner en agenda la importancia de las áreas naturales preservadas en Mendoza. El ejemplar, un macho que permanece junto a sus padres en un nido entre rocas, fue registrado durante una recorrida oficial. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente resumieron el impacto del suceso en una frase clara: “Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo”.

El descubrimiento fue confirmado por equipos técnicos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, con apoyo de la Fundación SOS Acción Salvaje y del Programa de Conservación del Cóndor Andino. Todos coincidieron en que este nuevo pichón fortalece las estrategias de conservación que se desarrollan desde hace años en distintos puntos de la cordillera de Mendoza. Entre esas iniciativas se destacan los censos simultáneos y los monitoreos coordinados que permiten seguir la evolución poblacional de la especie.

Cóndor andino El cóndor, declarado Monumento Natural Provincial, está catalogado como “amenazado” a nivel global. Su rol ecológico es clave. Actúa como el principal eliminador natural de cadáveres en ambientes de altura. Al alimentarse solo de animales muertos, interrumpe ciclos de enfermedades y contribuye a estabilizar la sanidad ambiental en zonas donde otros carroñeros son escasos. Esta función lo convierte en una pieza esencial en el equilibrio de los ecosistemas de montaña.

Las autoridades adelantaron que el nuevo pichón será observado de cerca. Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna, explicó que “el seguimiento de este ejemplar resultará importante para evaluar su desarrollo”. Recordó además que los pichones dependen por un largo tiempo de sus padres, por lo que la presencia humana cerca de los nidos puede afectar ese proceso. “Se solicita evitar la aproximación a nidos y áreas de alimentación”, insistió.

Condor Desde el Ministerio remarcaron que la participación ciudadana es decisiva para proteger a los cóndores. Hace pocas semanas, el aviso de una vecina permitió rescatar a una hembra que había quedado atrapada en un techo en Tunuyán. Tras una rehabilitación coordinada por organismos provinciales y varias fundaciones, el ave recuperó su libertad en el Área Natural Protegida Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes.