Los destinos con vistas soñadas que eligen los argentinos para pasar fin de año y recibir el 2026

Lagos espejados, médanos interminables, montañas teñidas de dorado y amaneceres que parecen recortes de película: así imaginan miles de argentinos su noche del 31 de diciembre. Pasar fin de año frente a destinos turísticos se transformó en el nuevo ritual de despedida del calendario, y una forma relajada de esperar la llegada del 2026 .

La tendencia es clara: la búsqueda es contar con vistas impactantes para celebrar Año Nuevo. Desde las playas del norte bonaerense hasta los valles patagónicos, según el portal Plataforma 10, hay cuatro regiones que encabezan este furor viajero.

Pinamar Norte, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda viven un pico de demanda que combina playas anchas, médanos altos y una estética rústica que invita al descanso. Familias y grupos jóvenes buscan una celebración íntima, lejos del ruido urbano, con el océano como único espectador del brindis.

Valle de Calamuchita, Mina Clavero y Villa General Belgrano se consolidan como escenarios ideales para ver caer el sol entre montañas. Cabañas y hosterías sumaron decks y fogones panorámicos que convierten el brindis del 31 en una experiencia inmersiva de silencio y naturaleza.

Con baja contaminación lumínica y valles amplios, San Luis sorprende con una propuesta distinta: recibir el Año Nuevo bajo un cielo repleto de estrellas. Merlo, Potrero de los Funes y el corredor serrano central atraen a quienes buscan un festejo contemplativo, sin estridencias y con panorámicas nocturnas únicas.

En el Río Mina Clavero hay una gran cantidad de balnearios para relajarse Foto: Turismo Córdoba

En el Río Mina Clavero hay una gran cantidad de balnearios para relajarse Foto: Turismo Córdoba

San Martín de los Andes: el clásico patagónico

El Lago Lácar refleja atardeceres rosados que parecen pintados, mientras los bosques profundos y las montañas nevadas completan el cuadro. San Martín de los Andes se consolida como un destino soñado para comenzar el año con calma patagónica. Excursiones especiales del 31 y miradores naturales terminan de sellar su atractivo.

Potrero de los Funes es un de los lugares más turísticos de San Luis Potrero de los Funes es un de los lugares más turísticos de San Luis

Destinos soñados y un nuevo modo de viajar

El viraje hacia los paisajes abiertos no es casual. Los viajeros buscan un cierre de año más introspectivo, donde la experiencia emocional prime sobre el lujo. La influencia de Instagram y TikTok, la expansión del turismo interno y la facilidad para llegar a destinos menos tradicionales impulsan esta tendencia.

Brindar frente a un lago, sobre la cresta de un médano o desde un mirador serrano se volvió un nuevo símbolo de cierre de ciclo. Según el estudio impulsado por Plataforma 10, compañía argentina en ofrecer pasajes de micro a costos accesibles y con un servicio confiable, en este Año Nuevo 2025/2026, la vista soñada es la protagonista indiscutida.