A dónde viajar en Fin de Año: playas, ciudades y una isla soñada en la región

El cambio de año tiene algo de ritual íntimo y colectivo a la vez. Se mezclan balances, deseos, promesas y esa sensación de “borrón y cuenta nueva” que empuja a muchos a hacer la valija. En el sur de América Latina se desea aire libre en alguna de estas playas .

En ese contexto, la región ofrece un mapa completo para quienes quieren vivir el brindis lejos de casa: playas caribeñas, ciudades modernas, capitales históricas y una isla que parece hecha a medida para empezar el calendario con el pie derecho.

Quienes sueñan con recibir el año con los pies en la arena miran de inmediato hacia el Caribe. Cartagena de Indias, en la costa colombiana, ofrece una combinación difícil de igualar: playas urbanas, temperatura cálida incluso de noche y un casco antiguo que se enciende con música, restaurantes y bares cuando cae el sol.

Allí, un hotel de la cadena InterContinental se convirtió en punto de referencia para quienes buscan una estadía con buen servicio, vistas al mar y la posibilidad de ir de la habitación al océano casi sin transición. A unas horas de allí, Santa Marta se presenta como una alternativa más tranquila, rodeada de naturaleza y con la Sierra Nevada como telón de fondo. Cerca del Parque Tayrona, las playas invitan a bajar un cambio y empezar el año con otra velocidad. Un Holiday Inn en la zona de Morros suma una opción práctica para quienes prefieren tener el mar a pocos pasos y todo resuelto en un mismo lugar.

No todo el mundo asocia Fin de Año con playa. Hay viajeros que prefieren las luces de ciudad, los shoppings abiertos hasta tarde y los rooftops llenos de gente. Para ellos, la ciudad de Panamá es una candidata fuerte. Su silueta moderna recortada frente al mar, el famoso canal como postal obligada y un casco antiguo renovado la convierten en un imán para quienes buscan compras, gastronomía y vida nocturna.

En ese escenario, la familia de hoteles IHG tiene varias alternativas, desde un InterContinental con vista privilegiada hasta un Crowne Plaza o un Holiday Inn en el distrito financiero, pensados para perfiles de viajero distintos pero con un mismo objetivo: que todo quede cerca.

Más al norte, Mérida se ganó un lugar entre los destinos favoritos del turismo joven en México. Es una ciudad con ritmo relajado, fuerte impronta histórica, propuestas gastronómicas creativas y bares que se llenan cuando baja el calor. Además, está a un paso de cenotes, ruinas y playas, por lo que se puede combinar fiesta con aventura. Un Crowne Plaza en la zona ofrece un hospedaje moderno, con buenas vistas y servicios pensados para quienes quieren moverse mucho, pero descansar bien.

Hacia el Pacífico, Lima recibe el nuevo año con un clima suave y una brisa fresca que llega desde el malecón. El Centro Histórico concentra actividades durante el día, mientras que Miraflores suma la cuota de mar, terrazas y cenas con vista al océano. Allí se destacan un hotel InterContinental de alto nivel y un Hotel Indigo con estética contemporánea y guiños al arte y a la cultura costera. Y si de capitales que cambian de piel en diciembre se trata, Buenos Aires es un caso aparte.

BUEHA_8931296515 Buenos Aires aparece como uno de los destinos favoritos para comenzar el 2026.

La ciudad se llena de festivales, recitales, terrazas abiertas y propuestas para todos los bolsillos. Para vivir el verano porteño con comodidad, un hotel InterContinental en el centro y un Holiday Inn Express en la zona de Puerto Madero funcionan como base ideal para salir a recorrer barrios, volver tarde y arrancar el año con la sensación de haber estado en varias ciudades dentro de una sola.

Roatán: la isla donde el tiempo se detiene

En el mapa regional hay un punto que parece dibujado a mano para cerrar el año lejos de todo: Roatán, en Honduras. La isla regala kilómetros de arena clara, un mar que va del verde al azul intenso y atardeceres que obligan a guardar el celular por un rato. Forma parte de la segunda barrera de coral más grande del planeta, por lo que el snorkel y el buceo no son un extra, sino casi una obligación para quienes aman la vida marina.

Allí, el Kimpton Grand Roatán Resort & Spa ofrece una estadía que mezcla aventura y descanso: días entre arrecifes, caminatas por la costa y ratos de spa o pileta antes del brindis. Viajar en esta fecha no es solo cambiar de escenario. También es una manera de marcar un corte, de mirar lo que viene con otros ojos.