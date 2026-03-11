Fuga y violencia en Palermo: una mujer trans arrolló a una policía al darse a la fuga y fue detenida

La mujer hirió a dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras intentaba huir. Poco después terminó siendo capturada.

La mujer trans quedó detenida tras atropellar a una policía de la Ciudad de Buenos Aires y herir a otro efectivo.

Una mujer trans de 45 años fue detenida tras protagonizar una peligrosa persecución en los Bosques de Palermo. El incidente comenzó cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaron identificarla debido a que conducía su vehículo de manera zigzagueante. Durante la fuga, la mujer atropelló a una uniformada e hirió a otro agente.

Todo comenzó en el cruce de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, lugar donde intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C. Allí, tras discutir con las autoridades, la detenida se subió a su auto y salió a gran velocidad, atropellando a una inspectora.

La fuga se extendió por unos 800 metros sobre la calle Andrés Bello, donde finalmente impactó contra la parte trasera de un patrullero. Al momento de ser reducida, un segundo oficial resultó herido debido a la resistencia de la mujer. Ambos efectivos fueron trasladados por médicos del SAME al Hospital Rivadavia con politraumatismos y se informó que ambos se encuentran fuera de peligro.

La Unidad de Flagrancia Norte, liderada por la Dra. Tamara Cristini, ordenó la detención inmediata de la imputada y el secuestro del automóvil.

La causa fue caratulada como lesiones y resistencia a la autoridad, mientras se espera el resultado de las pericias para determinar si la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia al momento del hecho.