La fórmula de Michael Bublé y Luisana Lopilato para una navidad elegante

En cada navidad , Michael Bublé y Luisana Lopilato logran que su hogar evoque la sensación de una postal perfecta y este 2025 no es la excepción: la elección del rojo profundo, blanco puro, verde pino y plateado suave no solo remite a la tradición universal y crea una decoración contemporánea y duradera a la vez.

Michel Bublé ya viven la navidad y compartió este breve video en el que muestra su tradicional decoración navideña, donde el rojo, el blanco, el amarillo y el verde se convierten en un lenguaje con estilo propio. Video: Instagram de Michael Bublé .

La manta roja con texturas sobre el sillón blanco y la guirnalda que subraya la arquitectura del espacio hablan de un lujo sin estridencias en la decoración , porque son piezas que se complementan, en lugar de competir.

Adornos y accesorios (como la manta roja con texturas y la estrella clásica del árbol navideño, que aporta un guiño a la nostalgia) son los que transformaron la casa de Michael Bublé y Luisana Lopilato en una postal navideña. Créditos: target.com y wayrfair.com

Un árbol de navidad bien hecho puede definir una narrativa completa. En este caso Michael Bublé y Luisana Lopilato utilizaron elementos de decoración como metal suave y elementos naturales —como naranjas deshidratadas y ramas de canela, entre otros— para crear un equilibrio perfecto entre lo artesanal y lo sofisticado.

Lopilato explica los adornos de su árbol de Navidad a lo largo de los años

Luisana Lopilato cuenta la historia de su árbol de navidad a través de los adornos elaborados por sus hijos a lo largo de los años. Fuente: Instagram de Luisana Lopilato.

En el corazón del hogar, el árbol impone su presencia: las esferas XL en rojo y plata reflejan la luz con una sutilidad exquisita, mientras que la estrella clásica en la cúspide aporta un guiño a la nostalgia, con un impecable tratamiento visual.

Las combinaciones de colores evolucionan, pero los clásicos perduran. El rojo y el verde han sido básicos desde siempre, pero jugar con colores más profundos o apagados puede modernizar el aspecto. Cada elemento responde a una lógica de diseño: proporción, volumen y una paleta de colores bien elaborada. Nada es casual; todo es coherencia.

"Ser padre no es cuestión de perfección aunque ante mis ojos lo seas, sino de paciencia, humildad y presencia. Qué suerte la de Noah, Elías, Vida y Cielo de tenerte en sus vidas. Gracias por todo lo que les das, nos das, cada día", expresó la actriz argentina, en un mensaje compartido en las redes. Créditos: Instagram de Lousiana Lopilato.

El verdadero estilo Bublé-Lopilato en la decoración navideña consiste en un lujo sensorial sin exceso. Foto: Instagram de Michael Bublé.