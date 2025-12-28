La nena de 12 años baleada en Navidad continúa en estado delicado: qué dice el nuevo parte médico

Se difundió un nuevo parte oficial sobre el estado de salud de Angelina, la nena de 12 años que fue herida por una bala perdida durante la Navidad.

En las últimas horas se conoció un nuevo parte médico sobre la evolución de Angelina, la nena de 12 años que permanece internada en terapia intensiva luego de haber sido herida por una bala perdida en su vivienda de Morón durante los festejos de Navidad.

Qué se detalló en el último parte médico sobre estado de salud de Angelina Según el parte médico difundido, la familia detalló que la menor sufrió una leve complicación en su estado de salud, la cual “fue oportunamente superada gracias a la intervención del equipo médico”, lo que permitió estabilizar nuevamente su cuadro clínico.

Bala perdida Navidad Angelina Buscan esclarecer lo ocurrido e identificar al tirador. Captura de video Actualmente, Angelina se encuentra estable, aunque continúa en estado crítico y bajo estricta observación médica. En el mensaje, sus familiares expresaron un profundo agradecimiento al personal de salud que la asiste: “Agradecemos profundamente al cuerpo médico por su profesionalismo y dedicación”, señalaron.

El comunicado también incluyó un reconocimiento a la comunidad y a los medios de comunicación por el acompañamiento y el interés constante en la evolución de la nena. “Aprovechamos este espacio para reiterar nuestro pedido de justicia por Angelina”, agregaron, en referencia a la investigación que busca determinar responsabilidades por el disparo.