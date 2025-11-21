Todos los sociales del Prix Baron B 2025: la gala solidaria que iluminó Buenos Aires
Más de 600 invitados celebraron una noche única en el Hipódromo de Palermo para apoyar el trabajo de Fundación Huésped en una gala solidaria.
El jueves 20 de noviembre de 2025, el Hipódromo de Palermo recibió a más de seiscientos invitados que llegaron para celebrar la decimocuarta edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, la gala solidaria más emblemática de la ciudad.
Los asistentes ingresaron por un túnel extenso iluminado con telones rojos y bolas de espejo, un pasaje que marcó el tono visual de la noche y que se convirtió en uno de los puntos más fotografiados. Ese rojo, presente en detalles de la ambientación, homenajeó el color de Fundación Huésped, la entidad seleccionada este año para recibir lo recaudado a través de donaciones previas y durante la gala.
La organización, que trabajó desde 1989 por el acceso equitativo a la salud pública, brindó servicios gratuitos a más de 42 mil personas cada año y sostuvo investigaciones y acciones relacionadas con VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y salud sexual y reproductiva. Su presencia en el evento generó una atención especial, reforzada cuando el Dr. Pedro Cahn, Director Científico y uno de sus fundadores, recibió un reconocimiento por su labor.
Las celebridades circularon con soltura entre los espacios del evento, siendo Pampita y Martín Pepa, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, Sofía Zamolo, Facundo Pieres, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski parte del grupo que se sumó a la causa y disfrutó de la noche. También posaron en los dos sets preparados especialmente: uno para grabar videos bailando frente a la cámara y otro pensado para mostrar los looks.
Como en cada edición, Iván de Pineda condujo la gala y recordó a los invitados que podían seguir donando durante la primera hora y media. Mencionó también la historia del Prix, que desde 2011 apoyó a organizaciones como ALPI, Fundación Germinare, Red de Bancos de Alimentos, Fundación Fátima, Fundación del Hospital de Clínicas y TECHO. La participación de Fundación Huésped marcó la primera vez que la institución fue elegida como beneficiaria.
El despliegue de marcas acompañó con sutileza. Hublot, parte del grupo LVMH junto con Baron B, exhibió piezas emblemáticas que representaron su filosofía del “Arte de la Fusión”. Los sorteos generaron entusiasmo: cinco cajas de Baron B, una camiseta de la Selección Argentina firmada gracias al partnership entre Hublot y la AFA, y dos pasajes a París cortesía de Air France como premio mayor.
La gastronomía se destacó con la propuesta de Faena Catering, diseñada por su Chef Ejecutiva Marina Carluccio, que presentó un menú innovador y muy celebrado. Luego, la música tomó protagonismo, primero con Dobao, cuyas mezclas de house, disco, funk y guiños latinos animaron la pista, y más tarde con Chule Bernardo de Sarapura, que sostuvo la energía hasta entrada la madrugada. Entre los invitados que más bailaron se vieron a Brenda Gandini, Eugenia Di Martino, Marta Fort, Lizardo Ponce y Valentín Yan.