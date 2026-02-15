Victoria Villarruel fue criticada en La Rioja: la acusaron de "negacionista" durante la Fiesta de la Chaya

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue blanco de fuertes críticas durante su visita a La Rioja, donde un artista folclórico repudió su presencia

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un momento de fuerte tensión política y simbólica durante su visita a La Rioja, al ser cuestionada públicamente en el marco de la tradicional Fiesta de la Chaya.

El episodio ocurrió cuando el cantante de folklore Ramiro González interrumpió su show para protestar contra la presencia de la vicepresidenta en el festival. Desde el escenario, el artista dedicó una canción “a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial a Enrique Angelelli”, y lanzó duras críticas contra Villarruel.

Así fue el momento de la crítica a Victoria Villarruel villarruel X “En momentos va a aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas”, expresó el músico, quien además definió a La Rioja como “una provincia montonera y peronista”, en un mensaje que fue recibido con aplausos por parte del público.

Tras su presentación, González profundizó sus declaraciones ante medios locales y calificó la visita de la vicepresidenta como “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos”. En diálogo con Nueva Rioja, sostuvo que “Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico-militar que ella suaviza” y remarcó: “No se puede minimizar ni negar lo que pasó”.

El viaje de Villarruel a La Rioja La presencia de Villarruel en La Rioja se dio pocos días después de la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación, en un contexto de visibles tensiones internas dentro del oficialismo y como otro gesto de distanciamiento del presidente Javier Milei.