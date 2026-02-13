Tensión por la reforma laboral: Villarruel demora el envío a Diputados y el Gobierno piensa en los tiempos

La vicepresidenta Victoria Villarruel aún no remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado, una demora que podría obligar al oficialismo a recalcular los tiempos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel todavía no envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado durante la madrugada del jueves en el Senado, y en el oficialismo estiman que el giro recién podría concretarse durante la tarde, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Cuál es la causante de la demora La demora complica el cronograma legislativo de La Libertad Avanza, que necesita contar con el texto formalmente ingresado para poder convocar al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles. El objetivo del oficialismo es emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes del final del período de sesiones extraordinarias.

Según trascendió, hasta el jueves por la noche las autoridades del Senado trabajaban en la versión definitiva del proyecto, ya que el dictamen firmado en diciembre sufrió alrededor de 50 modificaciones durante su tratamiento en el recinto. Esa revisión técnica es la que retrasó el envío del texto aprobado a la Cámara baja.

Pese a este contratiempo, en la Casa Rosada mantienen la decisión política de acelerar el tratamiento de la reforma laboral, considerada una de las iniciativas clave del programa económico del Gobierno. El oficialismo, junto a bloques aliados, logró convertirla en ley en la Cámara alta tras una extensa sesión que se extendió hasta la madrugada.