El Gobierno quiere estirar los éxitos en el Congreso y prepara una nueva semana de ultraactividad

La Libertad Avanza termina de unas las semanas más triunfantes de su corta historia en el Congreso . Con el viento de cola de la media sanción de la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad , el Gobierno quiere que los feriados de carnaval pasen lo más rápido posible y retomar la actividad parlamentaria el miércoles 18 de febrero.

Para ese día esperan una jornada de alta actividad en el Senado y en Diputados. En la primera de estas cámaras apuntan a dictaminar la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea -Mercosur, en un trámite exprés. Lo mismo con la Ley de Glaciares, que ya tiene acuerdo para avanzar.

En el Senado, el plazo para dictaminar lo pueden estudiar hasta el jueves 19 de febrero, pero no más. La jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tiene previsto sesionar el jueves 26 de febrero, como ya contó MDZ . La regla del Senado indica que deben pasar siete días entre la firma del despacho y la sesión.

El objetivo principal del oficialismo es llegar al primero de marzo, cuando hablará el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias con la mayor cantidad de leyes sancionadas. Dentro del Congreso hay un clima favorable para que esto ocurra.

En Diputados, Martín Menem tiene trazado un calendario parecido al del Senado. Quiere que pase rápido el feriado del carnaval y tratar en la comisión de Legislación de Trabajo la reforma laboral, que hasta el cierre de esta nota, no tuvo el giro correspondiente de Victoria Villarruel. Es decir, todavía no ingresó a la Cámara baja.

Si bien La Libertad Avanza cuenta con la primera minoría, la pecera en la que debe ir a buscar los votos es mucho más amplia y heterogénea que en el Senado, donde la mayoría de los aliados está asentada en el bloque UCR. "Acá dependemos mucho más de los aliados", señalaron desde el entorno de Menem.

A esto se suma que los aliados ya dejaron trascender que buscarán darles modificaciones a la reforma laboral. Muchos de estos quedaron molestos luego de que no hayan sido tenidos en cuenta a la hora de articular y negociar el proyecto. Al respecto, el PRO adelantó que pedirá que se acepten a las billeteras virtuales para el pago de salarios.

En ese contexto, las negociaciones tendrán algo más de tensión por lo que puede llegar a dilatar el tratamiento y que la reforma laboral se trate recién después del 1° de marzo.

En caso de que ese proyecto reciba cambios en Diputados, patricia Bullrich ya le dejó en claro a Martín Menem que en el Senado insistirán con la media sanción del proyecto