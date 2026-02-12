Uno por uno: quiénes son los manifestantes identificados por atacar a la Policía frente al Congreso

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, presentó los perfiles de los cuatro sospechosos identificados como quienes incentivaron la violencia durante la marcha frente al Congreso.

Los violentos incidentes registrados este miércoles frente al Congreso de la Nación, en el marco de la media sanción de la reforma laboral en el Senado, dejaron un saldo de autos quemados, locales vandalizados y policías heridos. Este jueves, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó la identidad de los principales sospechosos de atentar contra las autoridades.

“Dijimos que los íbamos a identificar. Acá están con nombre, apellido y cara”, sentenció la ministra Alejandra Monteoliva a través de un video difundido en sus redes sociales, donde exhibió las carpetas que ya fueron remitidas a la Justicia para que se ordene su inmediata detención.

Uno por uno: los manifestantes identificados Gracias al cruce de imágenes de canales de noticias y cámaras de seguridad, los investigadores lograron ponerle nombre a quienes protagonizaron el ataque:

Matías Enzo Roldán (27): oriundo de Tucumán. Sin actividad laboral registrada oficialmente. Su identificación fue posible gracias a un tatuaje distintivo en su brazo izquierdo.

Denis Alejandro Figueredo (20): de Ciudad Evita, La Matanza. Según los registros, se dedica al rubro de la construcción. Fue captado mientras arrojaba piedras y objetos contundentes contra el cordón policial.

Federico Alberto Mazzagalli (42): con domicilio en el barrio de Caballito. Se dedica a actividades de diseño gráfico y decoración. Es el de mayor edad del grupo de identificados.

Patricio Hernán Castellán (33): residente de Lomas de Zamora. Su actividad principal es el comercio de artículos de talabartería y regionales. El operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y Gendarmería Nacional derivó inicialmente en la detención de 24 personas.