Monteoliva fue contundente sobre la marcha en el Congreso: "Nos vamos a poner cada vez más firmes"

La ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva , se refirió a los incidentes que ocurrieron este miércoles durante el debate del proyecto de ley de la reforma laboral en el Senado. Asimismo, aseguró que ya se formalizó una denuncia contra grupos con "características violentas".

"Se formalizó la denuncia ayer, mientras ocurrió el operativo. Fue en base a la toma de imágenes de distintos ángulos que realizaron las fuerzas y también los medios de comunicación. Con esas imágenes, se realiza la denuncia y se pide la instrucción para la identificación", explicó la ministra en diálogo con Antonio Laje.

"La denuncia es, en principio, porque hay un atentado directo al sistema del gobierno. Y a partir de las imágenes se irán identificando las distintas tipologías", agregó.

La actual ministra de Seguridad detalló la preparación que realizaron las fuerzas de seguridad para llevar adelante el operativo. "Siempre se trabaja en la previa de los operativos, hay muchísimo análisis previo para dimensionar las caracteristicas de la situación. Es complejo identificar grupos, específicamente, con estas caracteristicas violentas. Venimos trabajando sobre ellos, en base al operativo de marzo de 2025, cuando se quemó el patrullero de la Policía de Ciudad.

"Estos grupos violentos, con un nivel de intensidad sigificativa, son, por un lado, una izquierda combativa, los que se denominan antisistema. Son los que tenían las bombas molotov. Los veníamos identificando con las cámaras en los accesos. También había otro grupo, los barrabravas unidos, que ayer estuvieron presentes. Ahí hay dos focos que ya fueron identificados", detalló.

Disturbios en la manifestación del Congreso TN

"No nos tomó por sorpresa, tenemos mucho trabajo previo. Ayer incluso se incrementó la cantifdad de efectivos para el operativo de la tarde", aseguró.

Hubo 71 detenidos y Seguridad asegura "ponerse cada vez más firmes"

Monteoliva también contó la cantidad de detenidos que hubo en el operativo: "en total, hubo 71 detenidos. 27 fueron detenidos en las estaciones terminales, porque son encontrados con elementos cortantes, porque tienen pedidos de captura o alguna droga encima. Luego, 20 detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la zona de Congreso y 24 detenidos por fuerzas federales en el mismo lugar"

"5 fueron saliendo en el transcurso de la noche. Acá hay que ponerse cada vez más firmes, y si bien nosotros seguimos insistiendo muchísimo con la articulación entre Seguridad y Justicia, no puede ser que luego de todo el esfuerzo y la evidencia estén afuera como si nada. Esa no es la manera, no es la intención", aseguró.

Con respecto a los policías que resultaron heridos, Monteoliva reveló que se trata de 12 oficiales en total. "7 policías de las fuerzas federales, 5 de Policía de la Ciudad. Gracias a Dios, todos están estables. Hubo un Policía de Ciudad que recibió un macetazo desde un edificio. Se está investigando, tuvo serias contusiones".

Javier Milei y Alejandra Monteoliva El presidente Javier Milei y su nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Presidencia

Frente a la pregunta de Laje sobre qué pasará cuando el proyecto de ley de la reforma laboral se trata en Diputados, la ministra contestó que "estarán preparados como siempre". "Estaremos identificando situaciones previas, movimientos de estos grupos como se hace siempre. Mientras más precisa y más acertada es la información previa, podemos ser más asertivos en el operativo", afirmó.

Monteoliva se refierió a los salarios de las fuerzas federales

A raíz de las protestas salariales que realizaron las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, el periodista le consultó a Monteoliva la situación de los salarios de las fuerzas federales.

"Sabemos de la necesidad de recomposición y atualización de los salarios. Como Gobierno, se está trabajando. Yo aseguro que es una prioridad y un compromiso inquebrantable del Presidente. Lo hemos hablado, es un tema que está sobre la mesa. La semana pasada dimos un paso muy importante con otro de los grandes reclamos, que era la obra social. Es un primer paso a un proceso de transformación en la prestación de salud en las fuerzas. En ningún momento desconocemos esas realidades", explicó.

Protestas Santa Fe Policias

Asimismo, se refirió a lo ocurrido en la provincia de Santa Fe. "Siempre genera preocupación cualquier situación que genere desestabilizar la institucionalidad y que ponga en riesgo la ciudadanía. Preocupación sí, pero riesgo no. En primer lugar, porque es inaceptable una huelga y un cese de tareas cuando se trata de una fuerza de seguridad o policial. Es un servicio esencial. No entro en la discusión del reclamo en sí, porque es válido, pero no son las formas. Estuve en comunicación permanente con las autoridades de Santa Fe. Nunca estuvo en riesgo la seguridad del rosarino porque cubrimos desde el primer momento. No hubo incidentes ni ningún tipo de desmán", amplió.