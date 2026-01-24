Alejandra Monteoliva dice que la inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , afirmó que "la inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos" y lo ubicó "en cuarto lugar".

En ese sentido, ponderó la labor en la cartera durante el trabajo de Patricia Bullrich y remarcó que la inseguridad está por debajo del desempleo, pobreza e inflación".

"Es totalmente cierto que (la inseguridad) es siempre un tema de alto impacto para todos. Nosotros a veces podemos estar explicando y diciendo 'bajan los homicidios y los robos', pero un solo hecho altera y conmociona", dijo Monteoliva a Radio Mitre.

"Un conjunto de mediciones, no solo las que se hacen en nuestro país sino en la región, todavía no está la inseguridad como primer problema de los argentinos. En las últimas mediciones del mes de diciembre la siguen ubicando en el cuarto lugar y por encima desempleo, pobreza e inflación", aseguró.

A su vez, indicó que no aplican diferencias por el color político en cuanto al diálogo con los gobernadores e indicó que “no se escatiman esfuerzos para coordinar y articular".

Ante la pregunta sobre cómo es el diálogo y la coordinación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respondió: "En términos de la gestión de la seguridad, nunca hubo con Patricia (Bullrich) ni en mi caso hacer ningún tipo de diferencia en responder a situaciones de seguridad por el color político".

"Eso no funciona así, no es la lógica. Creo que lo peor que nos podría llegar a pasar es pensar en ese sentido y no se piensa así en este Gobierno. En otras ocasiones hemos visto que el color político sí incide en la proximidad, la respuesta o la cercanía a las provincias. Nosotros trabajamos con todas las provincias, con la Ciudad de Buenos Aires. No se escatiman esfuerzos para coordinar, articular", destacó.

En la provincia de Buenos Aires, el año pasado cerramos con casi 9000 procedimientos en narcotráfico. Es un trabajo fuerte el que se hace. Ahí está el desafío de la gestión de tener una seguridad bien hecha. Nosotros somos Nación, somos complementarios a la responsabilidad primarias que tienen las jurisdicciones", ilustró.

En otro tema, la ministra dio cuenta que el senador provincial electo por La Libertad Avanza Diego Valenzuela estará al frente de la nueva Agencia de Migraciones, área que será oficializada “pronto por el Boletín oficial”.