Juan Bautista Mahiques tuvo su primera reunión con la Corte Suprema y Santiago Viola juró en el Consejo de la Magistratura

El Gobierno de Javier Milei inauguró formalmente su nueva etapa en el área judicial con una foto clave: la de su flamante ministro Juan Bautista Mahiques con los tres integrantes de la Corte Suprema . En el encuentro, el funcionario se comprometió a cubrir las más de 300 vacantes judiciales en todo el país. Además, el viceministro de Justicia, Santiago Viola, asumió como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura .

La foto, celebrada en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, contó con la presencia del hasta hace poco fiscal General porteño y los tres supremos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Allí, Mahiques ratificó el compromiso del Gobierno de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales e iniciar el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir las más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

Para el Gobierno, se trata de "una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia", según comunicaron desde el Ministerio.

Además, explicaron que en el encuentro también se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales. En particular, se puso el foco en el sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares.

"En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho", manifestaron desde la cartera de Mahiques.

La jura de Santiago Viola en el Consejo de la Magistratura

En paralelo, los tres integrantes del máximo tribunal le tomaron juramento al secretario de Justicia, Santiago Viola, como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Poder Ejecutivo.

Viola llegó a ese puesto en reemplazo de su antecesor, Sebastián Amerio, quien fue desplazado del Ministerio tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro. Tras su salida, Amerio asumió como Procurador del Tesoro de la Nación.

Viola Rosatti

Además de Mahiques y los supremos, participaron de la ceremonia el administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y los consejeros de la Magistratura Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernánda Vázquez.

También asistieron representantes del Senado y el Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; el fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires; autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y funcionarios de la Corte Suprema.