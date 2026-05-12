El Congreso activa la bicameral que controla la SIDE en medio de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei

En medio del escándalo que golpea al Gobierno por el caso Adorni y con la Marcha Federal Universitaria de fondo, el Congreso pondrá en funcionamiento cuatro comisiones bicamerales entre las que se encuentran las que controlan la SIDE y la seguridad interior.

En primera instancia tendrá lugar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, citada para el martes 12 de mayo a las 13.30. Este organismo es el encargado de evaluar los decretos de necesidad y urgencia que firma el Poder Ejecutivo, una función que en la gestión de Javier Milei adquirió un peso particular dada la cantidad de decretos emitidos.

Por el sistema de alternancia entre cámaras, en este nuevo período la presidencia recae sobre el Senado. La Libertad Avanza designó como vocales por la Cámara alta a la jefa del bloque, Patricia Bullrich, junto a Luis Juez y Belén Monte de Oca.

De los 16 lugares totales que tiene la comisión, hay dos vacantes que le corresponden al interbloque Popular del Senado. Se descuenta que sus integrantes asistirán al encuentro inaugural para expresar el malestar por cómo quedó el reparto de vocalías entre los distintos bloques.

El resto de la nómina la completan, por el Senado, Daniel Kroneberger (UCR), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Carolina Moisés (Convicción Federal). En la representación de Diputados aparecen Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Giselle Castelnuovo, Luis Petri y Lisandro Almirón por La Libertad Avanza, y María Teresa García, Diego Giuliano y Vanesa Siley por Unión por la Patria.

La bicameral del Defensor de la Niñez: una designación pendiente

A las 14.30, será el turno de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La candidatura de María Paz Bertero para ese cargo todavía mantiene estado parlamentario, lo que abre la posibilidad de que el oficialismo termine ubicando en la presidencia de la comisión a la senadora jujeña Vilma Bedia.

La situación es particular porque La Libertad Avanza, en la conformación anterior de la comisión, había impulsado la impugnación del concurso público que derivó en la postulación de Bertero. Ahora, el oficialismo deberá optar entre rechazar formalmente la candidatura en el recinto del Senado o dejar transcurrir el tiempo hasta que pierda automáticamente su estado parlamentario.

A esto se suma otro dato pendiente: el bloque Justicialista del Senado todavía no comunicó el nombre del legislador que ocupará su representación en esta bicameral.

Seguridad Interior: el oficialismo controla la mayoría de los lugares

Más entrada la tarde, a las 16.30, se conformará la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que también deberá elegir autoridades. El oficialismo libertario llega a esta instancia con una posición sólida: tendrá siete vocales sobre un total de 16.

Los nombres confirmados por La Libertad Avanza son los senadores Bartolomé Abdala y María Emilia Orozco, junto a los diputados Gabriel Bornoroni, Santiago Pauli, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia y Carlos Zapata.

A diferencia de lo que ocurre con las dos primeras bicamerales, en este caso el bloque Justicialista sí cumplió con la presentación formal de sus representantes: el entrerriano Adán Bahl y la sanjuanina Celeste Giménez Navarro.

Completan la nómina los senadores Martín Goërling Lara (PRO), Carolina Losada (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), además de los diputados Emir Félix, José Glinsky y Agustina Propato por Unión por la Patria.

SIDE: la pelea interna del Gobierno se traslada al Congreso

El cierre de la jornada estará marcado por la conformación, a las 17.30 y en carácter reservado —tal como lo establece la Ley 25.520—, de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Es la encargada de auditar los gastos de la SIDE, y en torno a ella se está jugando una pulseada que excede lo meramente parlamentario.

Desde el inicio del período ordinario el pasado 1° de marzo, el nombre que el oficialismo ubicó para la presidencia es el del diputado Sebastián Pareja, armador territorial bonaerense y hombre de máxima confianza de Karina Milei.

La definición de esta presidencia se inscribe en la interna que atraviesa a la Casa Rosada entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo. Si la candidatura de Pareja prospera, la hermana del Presidente tendrá acceso directo al detalle del manejo de los recursos que utiliza Cristian Auguadra, el actual titular del organismo de inteligencia.

Esta bicameral tiene un funcionamiento diferente al resto. Para que se concrete la designación de la presidencia, hace falta que la propuesta reúna el voto afirmativo de siete vocales.

En 2024, Unión por la Patria contaba con seis legisladores en esa comisión y, aún así, perdió la conducción: el peronismo no logró imponer a Martín Goërling Lara y la presidencia terminó en manos de Martín Lousteau.

Sin embargo, la nueva integración del Congreso cambia el tablero a favor del oficialismo. La Libertad Avanza suma cinco legisladores propios —Gabriel Bornoroni, César Treffinger, Pareja, Agustín Coto y Ezequiel Atauche— y se garantiza el respaldo de tres aliados: Cristian Ritondo y Goërling Lara —ambos jefes de los bloques del PRO— y el radical Maximiliano Abad.

El resto de la nómina lo conforman las senadoras Edith Terenzi y Carolina Moisés, los diputados peronistas Ramiro Gutiérrez, Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade, y queda una vacante reservada para un senador del bloque Justicialista de la Cámara alta.