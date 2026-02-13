El Gobierno extiende las sesiones extraordinarias y presentó una nueva ley para financiar universidades

Luego de 48 horas de análisis, el Gobierno finalmente extenderá las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero y enviará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio.

El presidente Javier Milei firmará esta noche el decreto, para su posterior publicación en el Boletín Oficial, consignaron fuentes oficiales.

En el oficialismo sostienen que el objetivo es presentar una norma “implementable”, en alusión a la necesidad de que el esquema de financiamiento pueda aplicarse sin generar nuevos conflictos administrativos o judiciales.

La decisión se produce en un contexto de tensión con el sistema universitario. Rectores y autoridades académicas vienen reclamando una recomposición de fondos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. El trasfondo inmediato es la disputa en torno a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2024: tras su sanción en ambas cámaras, Milei la vetó, pero el Congreso insistió con la norma y ratificó el texto original.

Frente a esa situación, el Gobierno presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad de su implementación. Ahora, con el envío de un nuevo proyecto, busca encauzar el conflicto por la vía legislativa.

Plazos reglamentarios y la hoja de ruta para las reformas pendientes

Por su parte, la prórroga de las extraordinarias también apunta a cumplir con el requisito reglamentario que fija un plazo mínimo de diez días para la emisión de dictámenes en comisión antes de llevar los proyectos al debate en el recinto.

Mientras tanto, los libertarios afinan las negociaciones para que el miércoles Diputados puedan llevar adelante un plenario de comisiones para dictaminar la reforma laboral, que viene con media sanción del Senado. La intensión es llevarlo al recinto el 25 de febrero.

En tanto, la jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto sesionar el jueves 26 de febrero la reforma en la ley penal juvenil, que viene de aprobarse en la Cámara Baja.