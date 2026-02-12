"Primo de Pampita", "tontito" y "payaso": el fuerte cruce entre Juan Grabois y diputados oficialistas en el debate por la baja de imputabilidad

En primer lugar, Martín Ardohain , del PRO, pidió la palabra, mediante una cuestión de privilegio, para referirse al accionar de Grabois y otros referentes de su espacio, a quien acusó de "alterar el orden público”.

"Fue preocupante y lamentable ver al diputado ayer encabezando marchas que terminaron en represión y desorden. También fue preocupante ver otras figuras importantes del partido opositor, como intendentes y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una marcha donde no sé quién era el responsable pero se vio que se armaban bombas Molotov. Los dirigentes de esa oposición estaban junto a estas personas", planteó el diputado amarillo.

Por su parte, Grabois, quien también había solicitado el mismo recurso para hablar previo al debate formal de la jornada, le retrucó: "No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular, es lo menos democrático que escuché en mi vida".

“Si tiene alguna prueba de que haya instigación a la violencia, cumpla con su rol de funcionario público y haga la denuncia penal", instó.

"Quiero felicitar al pueblo pacíficamente movilizado en cada ciudad de país, que salió a repudiar la basura de reforma laboral que intentan aprobar sobre la base de una nueva Banelco", añadió Grabois.

A su vez, salió a criticar las detenciones de la policía a quienes protagonizaron incidentes, al asegurar que “salieron a cazar a mansalva". "Qué casualidad que nunca agarran a los tipos de la bomba Molotov, siempre a pibes jóvenes, de organizaciones estudiantiles, los meten en cana. No les tenemos miedo, el coraje se contagia", agregó.

"Callate, payaso"

En ese momento intervino Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza. "Espero que el señor Álvaro, que no se quién es, no me interrumpa más", dijo Grabois, quien luego, sin micrófono, le manifestó: "Callate, payaso".

Además, el dirigente social cuestionó a la diputada libertaria Lorena Villaverde y el exlegislador José Luis Espert.

"En la República Argentina hay un tratado de libre comercio, el tratado narco. En esta cámara hay una señora que en 2001 la agarraron con medio kilo de merca, esa es la virgen niña. También el de los chismes de peluquería, cuya campaña fue financiada por alguien que ya está extraditado por ser financista narco".

El referente de la UTEP reiteró las supuestas consecuencias políticas para el presidente Javier Milei por haber avanzado con esta reforma laboral: “Como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos ‘mejor no saque esa ley laboral'. De cobardes que son y de inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich".

Mientras Martínez volvía a gritarle a Grabois, el peronista enfatizó: "Entiendo que se pongan nerviosos cuando se devela que el anarco capitalismo es narcocapitalismo". En ese interín, el libertario sacó un abanico naranja y buscó chicanearlo con una imagen que se viralizó cuando una mujer abanicaba a Grabois frente al Congreso.

"No entendés qué significa, no comprendés los códigos de los sectores sociales. ¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo, sos medio tontito", remató.