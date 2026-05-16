Anabel Fernández Sagasti será madre: el tierno posteo con el que su pareja lo anunció

La senadora Anabel Fernández Sagasti anunció que está embarazada y será madre durante el próximo mes de septiembre.

Anabel Fernández Sagasti será madre por primera vez. La feliz noticia fue anunciada por su novio, el periodista Cristian Cimminelli, a través de un tierno posteo en sus redes sociales, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo para la pareja.

El tierno posteo de la pareja de Anabel Fernández Sagasti “Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino", anunció Cimminelli en su cuenta en la red social Instagram. Las palabras del periodista acompañaban una foto en la que se ve a la pareja de perfil y posando sus manos sobre el vientre de la legisladora. La tierna postal se completa con sus dos perros, en una imagen familiar que reforzó el tono emotivo del anuncio. "Te amo Anabel Fernández Sasti", concluye el mensaje de Cimminelli.

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El posteo obtuvo una rápida respuesta de la senadora: "Un mendocino is coming", replicó la mendocina, que también le dedicó un "te amo" a su pareja. Además, Fernández Sagasti replicó el posteo en sus historias de Instatram.