El Gobierno identificó a los autores de los incidentes frente al Congreso y viralizó sus caras: "Los vamos a buscar"

El Gobierno difundió un video dónde asegura que identificó a los principales autores de los desmanes ocurridos ayer frente al Congreso , en el marco del tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral.

En esa filmación aparece la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien muestra material probatorio con los rostros y los datos personales de los acusados de los ataques .

“Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta, tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara. Se les acabó la impunidad, vamos con todo. ¿Las hacen? Las pagan”, planteó la funcionaria.

El saldo de los hechos violentos de ayer contabilizó al menos 10 personas heridas y 37 detenciones . En Casa Rosada apuntaron contra movimientos kirchneristas y de izquierda.

Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos. Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC

El diputado y dirigente social, Juan Grabois , buscó desmentir al Gobierno y señaló que los violentos eran "el 0,1% de la movilización".

"Hay una sospecha que no puedo comprobar, pero voy a intentar, de que son infiltrados porque el 99% de la gente que va a una movilización es una parte del pueblo ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta", afirmó, en diálogo con A24.

Para Grabois, “es muy útil para el Gobierno" este tipo de episodios ya que permite "demonizar la protesta social y hacer la cacería posterior cuando se repliegan los manifestantes, filmarlo, subir a las redes, pero a los que prendieron fuego no los agarran nunca".

Mediante su cuenta de X, Javier Milei se refirió en distintas ocasiones a los disturbios. "A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", fue el posteo del mandatario.

Posteriormente, el líder libertario se acopló a otros comentarios en redes, entre ellos el de Diego Santilli. "Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", manifestó el ministro del Interior.