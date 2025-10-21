Presenta:

Estilo

|

bienestar

Una experiencia sensorial para redescubrir el bienestar femenino en Mendoza

Charlas, movimiento y brunch saludable se combinan en una jornada dedicada a celebrar el autocuidado y la conexión entre mujeres.

MDZ Estilo

Un grupo de mujeres profesionales ofrecerá una experiencia inmersiva para hablar del bienestar femenino.

Un grupo de mujeres profesionales ofrecerá una experiencia inmersiva para hablar del bienestar femenino.

El próximo 1 de noviembre, Mendoza será escenario de una jornada dedicada a la salud, la belleza y el bienestar integral de la mujer. En un entorno natural y sofisticado, mujeres de distintas edades se reunirán para vivir una experiencia transformadora que combina charlas teórico-prácticas, movimiento corporal, gastronomía saludable y momentos de reflexión.

El encuentro se desarrollará en la Bodega Terrazas de los Andes, en Perdriel, Luján de Cuyo, un lugar elegido especialmente por su entorno sereno, rodeado de naturaleza y montañas. La propuesta está organizada por la doctora María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra especialista en Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional, junto con la periodista y comunicadora Gema Gallardo Accardi, quienes crearon este espacio para promover el autocuidado, la empatía y la conexión entre mujeres.

Te Podría Interesar

mujer

"Entre nosotras" está pensado para mujeres de todas las edades.

Un día para vivir el bienestar desde adentro hacia afuera

La jornada propone mucho más que un ciclo de charlas: es una experiencia integral, diseñada para que cada participante pueda reconectarse con su cuerpo y su energía femenina. Durante el día, se desarrollarán charlas inspiradoras, actividades físicas al aire libre y un brunch saludable y gourmet, todo pensado para acompañar un proceso de bienestar consciente y disfrutable.

El foco estará puesto en derribar mitos y tabúes en torno a la salud femenina, brindando herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y cultivar el equilibrio emocional, físico y mental. El entorno natural de la bodega y la ambientación cuidadosamente diseñada reforzarán esa atmósfera de calma y conexión.

entre nosotras (2)

Voces que inspiran

El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas, todas con una visión complementaria del bienestar integral femenino.

  • María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional: “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida.”
  • Sofía Aballay, entrenadora personal y máster en Potencial Humano: “Cuerpo, mente y emociones en equilibrio.”
  • Paula Sottano, terapeuta nutricional integrativa: “Restaurar el metabolismo femenino desde lo biológico y lo cotidiano.”
  • Sol Moreno Curri, psicóloga: “Reconocer límites y priorizar la salud emocional.”
  • Sofía Martín, kinesióloga: “Prevención y autocuidado del suelo pélvico.”
  • Gema Gallardo Accardi, periodista y comunicadora: será la encargada de generar la conexión entre las especialistas y las asistentes, guiando el diálogo en un tono cercano y reflexivo.

Cada intervención buscará inspirar a las mujeres a cuidar su salud desde un enfoque integral, entendiendo que el bienestar no se limita al cuerpo físico, sino que abarca también las emociones, los pensamientos y los vínculos.

Un espacio para detenerse y reconectar

Esta propuesta se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y reencontrarse con lo esencial. Más que un evento, es una experiencia de bienestar, donde cada detalle —desde el entorno hasta la gastronomía— fue diseñado para inspirar, aprender y compartir.

El encuentro se realizará el viernes 1 de noviembre, de 10 a 16, en la Bodega Terrazas de los Andes, en Luján de Cuyo, con cupos limitados. Interesados en participar ingresar aquí.

Con una mirada empática y transformadora, esta jornada invita a las mujeres a reconectarse con su salud, su belleza interior y su bienestar emocional, en un entorno que celebra la energía femenina y el poder de compartir experiencias que sanan y nutren desde adentro hacia afuera.

Archivado en

Notas Relacionadas