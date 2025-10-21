Una experiencia sensorial para redescubrir el bienestar femenino en Mendoza

El próximo 1 de noviembre, Mendoza será escenario de una jornada dedicada a la salud, la belleza y el bienestar integral de la mujer. En un entorno natural y sofisticado, mujeres de distintas edades se reunirán para vivir una experiencia transformadora que combina charlas teórico-prácticas, movimiento corporal, gastronomía saludable y momentos de reflexión.

El encuentro se desarrollará en la Bodega Terrazas de los Andes, en Perdriel, Luján de Cuyo, un lugar elegido especialmente por su entorno sereno, rodeado de naturaleza y montañas. La propuesta está organizada por la doctora María Belén Rímolo , médica ginecóloga y obstetra especialista en Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional, junto con la periodista y comunicadora Gema Gallardo Accardi , quienes crearon este espacio para promover el autocuidado, la empatía y la conexión entre mujeres.

La jornada propone mucho más que un ciclo de charlas: es una experiencia integral, diseñada para que cada participante pueda reconectarse con su cuerpo y su energía femenina. Durante el día, se desarrollarán charlas inspiradoras, actividades físicas al aire libre y un brunch saludable y gourmet, todo pensado para acompañar un proceso de bienestar consciente y disfrutable.

"Entre nosotras" está pensado para mujeres de todas las edades.

El foco estará puesto en derribar mitos y tabúes en torno a la salud femenina, brindando herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida y cultivar el equilibrio emocional, físico y mental. El entorno natural de la bodega y la ambientación cuidadosamente diseñada reforzarán esa atmósfera de calma y conexión.

El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas, todas con una visión complementaria del bienestar integral femenino .

María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional: “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida.”

Sofía Aballay, entrenadora personal y máster en Potencial Humano: “Cuerpo, mente y emociones en equilibrio.”

Paula Sottano, terapeuta nutricional integrativa: “Restaurar el metabolismo femenino desde lo biológico y lo cotidiano.”

Sol Moreno Curri, psicóloga: “Reconocer límites y priorizar la salud emocional.”

Sofía Martín, kinesióloga: “Prevención y autocuidado del suelo pélvico.”

Gema Gallardo Accardi, periodista y comunicadora: será la encargada de generar la conexión entre las especialistas y las asistentes, guiando el diálogo en un tono cercano y reflexivo.

Cada intervención buscará inspirar a las mujeres a cuidar su salud desde un enfoque integral, entendiendo que el bienestar no se limita al cuerpo físico, sino que abarca también las emociones, los pensamientos y los vínculos.

Un espacio para detenerse y reconectar

Esta propuesta se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y reencontrarse con lo esencial. Más que un evento, es una experiencia de bienestar, donde cada detalle —desde el entorno hasta la gastronomía— fue diseñado para inspirar, aprender y compartir.

El encuentro se realizará el viernes 1 de noviembre, de 10 a 16, en la Bodega Terrazas de los Andes, en Luján de Cuyo, con cupos limitados. Interesados en participar ingresar aquí.

Con una mirada empática y transformadora, esta jornada invita a las mujeres a reconectarse con su salud, su belleza interior y su bienestar emocional, en un entorno que celebra la energía femenina y el poder de compartir experiencias que sanan y nutren desde adentro hacia afuera.