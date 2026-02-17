El Mercado Cultural llega al Le Parc con diseño de autor y grandes shows nacionales

El próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero, el predio externo del Espacio Cultural Julio Le Parc se transformará en el principal punto de encuentro de las industrias creativas de Mendoza. De 19 a 0, y con entrada gratuita, el Mercado Cultural de las Industrias Creativas ofrecerá una propuesta integral que combina feria de diseño , artesanías, gastronomía y una potente grilla de espectáculos musicales en vivo.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, junto a la Municipalidad de Guaymallén, y se enmarca en las celebraciones por el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El evento busca visibilizar el trabajo de emprendedores locales, fortalecer el circuito cultural y acercar al público una experiencia que cruza consumo cultural, identidad y entretenimiento.

Uno de los ejes centrales del Mercado Cultural es la feria de diseño y artesanías, que contará con 100 emprendedores mendocinos cuidadosamente seleccionados. La convocatoria despertó un fuerte interés en el sector: más de 300 artistas, diseñadores y artesanos de toda la provincia se postularon para participar.

La elección final estuvo a cargo de un jurado especializado, integrado por referentes del ámbito del diseño, la producción cultural y las industrias creativas. Este proceso de selección garantizó una propuesta diversa y de alta calidad, con emprendimientos que se destacan por su originalidad, su identidad local y la trazabilidad de sus procesos productivos.

Diseño, identidad y creatividad local

Entre los emprendimientos que formarán parte del Mercado Cultural se destacan propuestas como Mi Mundo, dedicada a accesorios y deco infantil; Hidalgo Costura Creativa, con diseño textil y objetos decorativos; Kirin Maze, especializada en amigurumis; Nerdos, indumentaria que fusiona diseño y ciencia; Bodoquito, juguetes y juegos de mesa artesanales; y Sombrero Azul, proyecto editorial y librería independiente.

También dirán presente marcas y proyectos como Willkamama, con textiles inspirados en la naturaleza; Lata que Late, enfocada en objetos decorativos realizados con materiales reciclados; Medio Punto, tejidos artesanales; Fefe de Papel, ilustración y arte gráfico; Las G, joyería artesanal realizada en mostacillas; Anónimo Diseño Sin Autor y Line-Line, en indumentaria; además de propuestas de marroquinería, orfebrería criolla, ilustración aplicada y diseño sustentable.

La diversidad de estilos y materiales refleja el pulso creativo de Mendoza y posiciona al Mercado como una vidriera clave para conocer el presente del diseño local.

Grilla artística: dos noches de música en vivo

El Mercado Cultural también se consolida como un evento musical de primer nivel, con una programación que cruza generaciones, estilos y trayectorias.

Sábado 21 de febrero

La jornada inaugural contará con la participación de Néctar 02, banda mendocina con una propuesta de pop y ritmos urbanos; Toby Deltin, referente local de la canción de autor contemporánea; y La Ilíada de Pope, con una impronta rockera que anticipa el clima festivo de la noche. El cierre estará a cargo de Los Pericos, íconos del reggae y el ska nacional, que repasarán más de 35 años de trayectoria en un show pensado para todo público.

loa pericos Los Pericos tocarán el sábado.

Domingo 22 de febrero

La segunda noche abrirá con Setas, una de las propuestas más originales de la escena local por su sonido psicodélico; continuará Bruno Pinto, con melodías frescas y canciones de impronta pop; y Aluhé Dumé, cantante y compositora mendocina. El cierre estará en manos de La Portuaria, que celebrará su historia con una presentación atravesada por el rock, el funk y los ritmos del mundo.

Industrias creativas como motor económico

El Mercado Cultural es el resultado de un trabajo sostenido de relevamiento y fortalecimiento del sector creativo en la provincia. A través de un mapeo cultural exhaustivo, la Dirección de Industrias Creativas logró identificar y acompañar a hacedores de áreas como el diseño, el software, el audiovisual y las artes manuales.

Este tipo de iniciativas posiciona a Mendoza como un polo de industrias creativas, generando empleo genuino, impulsando la innovación y fortaleciendo la identidad cultural local. El Mercado no solo promueve la venta directa de productos, sino también el encuentro entre productores y consumidores en un espacio de intercambio cultural.

Una experiencia integral para toda la familia

Además de la feria y los shows, el evento contará con un patio de comidas, propuestas gastronómicas variadas, espectáculos de circo y actividades pensadas para infancias. La combinación de disciplinas convierte al Mercado Cultural en una salida ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

La entrada es gratuita, aunque debe retirarse previamente a través de la plataforma EntradaWeb, lo que permite organizar el acceso y garantizar una experiencia ordenada para el público.

Información clave del evento