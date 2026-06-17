Después de junio, cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Tras los feriados de junio, muchos ya miran el calendario. Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos días durará.

Con los feriados de junio ya transcurridos, muchos argentinos empiezan a revisar el calendario para saber cuándo llegará la próxima oportunidad de disfrutar de un descanso extendido. La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado para el siguiente fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo fin de semana largo será en julio. El Día de la Independencia se celebra el jueves 9 de julio y estará acompañado por un día no laborable con fines turísticos el viernes 10 de julio.

Gracias a esta combinación, se formará un descanso de cuatro días consecutivos. El período abarcará desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, lo que permitirá realizar escapadas, viajes cortos o simplemente disfrutar de más tiempo libre.

plaza independencia 25 de mayo bandera argentina-14 El 9 de julio será fin de semana largo en Argentina por el Día de la Independencia. Rodrigo D'Angelo / MDZ Qué se celebra el 9 de julio en Argentina y por qué será fin de semana largo El 9 de julio es uno de los feriados inamovibles del calendario argentino. En esa fecha se conmemora la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, realizada en 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Por su parte, el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Este tipo de jornadas busca fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos que beneficien a distintas actividades económicas vinculadas al sector.